به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه و هم‌زمان با روز مشاور، آیینی با حضور کارکنان و مشاوران واحد فرهنگی کمیته امداد استان کرمانشاه برگزار شد که در آن بر نقش اثرگذار مشاوره در ارتقای وضعیت فرهنگی و اجتماعی خانواده‌های تحت حمایت تأکید شد.

در این مراسم رضا طاهری، مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه با تبریک این روز، مشاوران فرهنگی را از ارکان مهم در مسیر توانمندسازی مددجویان دانست و اظهار کرد: ارائه خدمات تخصصی، علمی و اخلاقی از سوی مشاوران، نقش مهمی در بهبود وضعیت روحی، فکری و اجتماعی خانواده‌های تحت پوشش دارد.

وی با بیان اینکه مشاوران فرهنگی به‌عنوان پل ارتباطی میان مجموعه کمیته امداد و جامعه هدف عمل می‌کنند، افزود: فعالیت‌های این گروه موجب افزایش کیفیت برنامه‌های فرهنگی و اثرگذاری بیشتر خدمات حمایتی شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه ادامه داد: در شرایط فعلی جامعه، حضور فعال مشاوران و نقش‌آفرینی آنان در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، زمینه‌ساز ارتقای سطح آگاهی و توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت خواهد بود.

طاهری تأکید کرد: خدمات مشاوره‌ای بخشی مهم و مکمل از مأموریت‌های حمایتی کمیته امداد به شمار می‌رود و اثر مستقیم در بهبود شاخص‌های اجتماعی جامعه هدف دارد.

در ادامه این مراسم، از مشاوران برتر واحد فرهنگی با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده در سطح کشور، کمیته امداد استان کرمانشاه به‌عنوان استان برتر در حوزه خدمات مشاوره‌ای معرفی شد و از مدیرکل این نهاد در استان با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.

همچنین در این مراسم، مدیر یکی از کلینیک‌های مشاوره‌ای استان کرمانشاه نیز به‌عنوان مدیر کلینیک برتر کشور معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.