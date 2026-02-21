  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۲۵

محسنی اژه‌ای درگذشت خواهر محسن رضایی را تسلیت گفت

رئیس دستگاه قضا با صدور پیامی درگذشت خواهر محسن رضایی، را به وی و خانواده‌اش تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا طی پیامی درگذشت خواهر محسن رضایی را به وی و خانواده آن مرحومه تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌ الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محسن رضایی دام توفیقه

درگذشت همشیره مکرمه‌تان، ام‌الشهید خانم رضایی رحمة‌الله‌علیها را به شما و خانواده معزز تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای جنابعالی و دیگر بازماندگان صبر و اجر مسألت می‌نمایم.

خداوند آن مرحومه مغفوره را با حضرت صدیقه طاهره (سلام‌الله علیها) محشور فرماید.امیدوارم روح مطهر این بانوی بزرگوار در کنار روح طیبه‌ی فرزند شهیدش مشمول رحمت و مغفرت و رضوان الهی باشد.

کد خبر 6755735

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها