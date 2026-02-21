به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس دستگاه قضا طی پیامی درگذشت خواهر محسن رضایی را به وی و خانواده آن مرحومه تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محسن رضایی دام توفیقه
درگذشت همشیره مکرمهتان، امالشهید خانم رضایی رحمةاللهعلیها را به شما و خانواده معزز تسلیت میگویم و از خداوند متعال برای جنابعالی و دیگر بازماندگان صبر و اجر مسألت مینمایم.
خداوند آن مرحومه مغفوره را با حضرت صدیقه طاهره (سلامالله علیها) محشور فرماید.امیدوارم روح مطهر این بانوی بزرگوار در کنار روح طیبهی فرزند شهیدش مشمول رحمت و مغفرت و رضوان الهی باشد.
