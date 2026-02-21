احتمال حذف شاهزاده «اندرو» از صف جانشینی پادشاهی در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دولت انگلیس در حال بررسی قانون جدیدی است که می‌ تواند شاهزاده سابق، «اندرو مونت‌باتن-ویندزور» (Andrew Mountbatten-Windsor)، برادر چارلز سوم پادشاه این کشور را از صف جانشینی سلطنتی حذف کند.

مقاماتی از انگلیس دیروز جمعه به شرط ناشناس ماندن با بی‌بی‌سی صحبت کرده و گفتند که این تصمیم می‌ تواند پس از پایان تحقیقات پلیس در مورد روابط شاهزاده سابق با جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی اتخاذ شود.

بی‌بی‌سی در این خصوص گزارش داد: این اقدام پس از پایان تحقیقات جاری پلیس انجام خواهد شد.

سرویس خبری انجمن مطبوعات انگلیس اعلام کرد که دولت کر استارمر نخست وزیر «پس از پایان تحقیقات پلیس» در مورد «اندرو مونت‌باتن-ویندزور» که در حال حاضر هشتمین نفر در صف جانشینی تاج و تخت در این شور است، «ارائه چنین قانونی را بررسی خواهد کرد.»

شاهزاده سابق، «اندرو مونت‌باتن-ویندزور» روز پنجشنبه در شصت و ششمین سالروز تولدش، به ظن سوء رفتار در یک دفتر دولتی مرتبط با دوستی‌ اش با اپستین بازداشت شد. او به مدت ۱۱ ساعت در بازداشت بود و سپس تحت تحقیقات آزاد شد.

گفتنی است که این شاهزاده سابق در پاییز گذشته و پس از افشای ارتباطش با «جفری اپستین» مجرم جنسی محکوم در آمریکا، از عنوان سلطنتی خود محروم شده بود.