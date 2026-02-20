پلیس انگلیس برادر پادشاه این کشور را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روزنامه اینترنتی رأی الیوم، پلیس انگلیس اعلام کرد که «شاهزاده اندرو» که اکنون با نام «اندرو مونتباتن ویندزور» شناخته می‌شود، ساعاتی پس از آن‌که به ظن سوءرفتار در مناصب عمومی بازداشت شده بود، آزاد شده است.

در همین حال ، پلیس منطقه «تیمز ولی» اعلام کرد که این فرد ۶۰ ساله اهل نورفک، بامداد روز پنج‌شنبه در منزل خود در شرق انگلیس بازداشت و پس از حدود ۱۱ ساعت، عصر همان روز آزاد شد.

وی هنگام ترک بازداشتگاه در خودرویی مشاهده شد.

طبق اعلام پلیس، آزادی اندرو به صورت «تحت تحقیق» انجام شده است؛ به این معنا که هنوز اتهامی علیه وی طرح نشده و در عین حال تبرئه نیز نشده است.

پلیس انگلیس همچنین اعلام کرد که بازرسی منزل وی به پایان رسیده، اما جست‌وجو در ملکی دیگر ادامه دارد.

این بازداشت در چارچوب تحقیقات مربوط به ارتباطات وی با «جفری اپستین» میلیاردر و مجرم جنسی صورت گرفته است.

«چارلز سوم» پادشاه انگلیس نیز در بیانیه‌ای کم‌سابقه درباره بازداشت برادرش اعلام کرد: قانون باید مسیر خود را طی کند و تا زمان ادامه روند رسیدگی، اظهارنظر بیشتر در این باره مناسب نیست.

این رویداد نخستین مورد در حدود چهار قرن گذشته است که یکی از اعضای ارشد خاندان سلطنتی بریتانیا بازداشت می‌شود؛ رخدادی که به باور ناظران، نشانه کاهش ملاحظه‌کاری سنتی نسبت به نهاد سلطنت در سال‌های اخیر است.

بر اساس گزارش رسانه ها، «اندرو مونت‌باتن-ویندزور» (Andrew Mountbatten-Windsor)، برادر چارلز سوم، پادشاه انگلیس روز پنجشنبه به اتهام سوء رفتار بازداشت شد.

این شاهزاده سابق در پاییز گذشته و پس از افشای ارتباطش با «جفری اپستین» مجرم جنسی محکوم در آمریکا، از عنوان سلطنتی خود محروم شده بود.

