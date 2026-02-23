سفیر پیشین انگلیس در آمریکا بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، پلیس متروپولیتن لندن امروز دوشنبه در اقدامی بی‌ سابقه، «پیتر مندلسون» (Peter Mandelson) وزیر پیشین بازرگانی و سفیر اسبق انگلیس در آمریکا را به اتهام «سوء‌ رفتار در مناصب دولتی» و ارتباط با پرونده جفری اپستین قاچاقچی و مجرم جنسی معروف آمریکا، بازداشت کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، مندلسون، سیاستمدار کهنه‌کار حزب کارگر، متهم به انتقال اطلاعات به جفری اپستین مجرم جنسی محکوم، در زمانی که وزیر بازرگانی بود، شده است و ۲ ملک او توسط پلیس بازرسی شده است.

سخنگوی پلیس متروپولیتن در این باره گفت: ماموران، مردی ۷۲ ساله را به ظن سوء رفتار در مناصب دولتی بازداشت کرده‌اند. وی روز دوشنبه ۲۳ فوریه در آدرسی در کامدن دستگیر و برای بازجویی به کلانتری لندن منتقل شده است.

بیانیه صادره از سوی سخنگوی پلیس متروپولیتن در این ارتباط می افزاید: این اقدام پس از صدور حکم تفتیش در دو آدرس در مناطق ویلتشایر و کامدن انجام شده است.