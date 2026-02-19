واکنش مسکو به بازداشت برادر پادشاه انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه به اخبار منتشره در خصوص بازداشت برادر پادشاه انگلیس به دلیل ارتباط با پرونده مجرم جنسی در آمریکا واکنش نشان داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص اعلام کرد: سیستم اجرای قانون انگلیس باید مدت‌ها پیش به مشکلات کشور خود رسیدگی می‌کرد.

«اندرو مونت‌باتن-ویندزور» (Andrew Mountbatten-Windsor)، برادر چارلز سوم، پادشاه انگلیس ساعاتی پیش به اتهام سوء رفتار بازداشت شد.

این شاهزاده سابق در پاییز گذشته و پس از افشای ارتباطش با «جفری اپستین» مجرم جنسی محکوم در آمریکا، از عنوان سلطنتی خود محروم شده بود.

وی که قبلا با عنوان «پرنس اندرو» شناخته می‌شد، به ظن سوء رفتار در مناصب دولتی بازداشت شده است.

پلیس «تیمز ولی» در بیانیه خبری خود نامی از مونتباتن-ویندزور نبرد، اما این آژانس اعلام کرد که در حال «ارزیابی» گزارش‌هایی مبنی بر ارسال گزارش‌ های تجاری توسط این شاهزاده سابق به جفری اپستین، مجرم جنسی محکوم در سال ۲۰۱۰ است.

در بیانیه پلیس آمده است: پس از یک ارزیابی کامل، اکنون تحقیقاتی را در مورد سوء رفتار در مناصب دولتی وی آغاز کرده‌ایم. مهم است که در حین همکاری با شرکای خود برای بررسی این تخلف ، از یکپارچگی و بی‌طرفی تحقیقات خود محافظت کنیم.