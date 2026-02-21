کشف و ضبط ۷۰ قبضه سلاح شکاری در آستارا

محمدرضا سلامی‌ریک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست آستارا با بهره‌گیری از آموزش‌های تخصصی و قرار دادن آن در سرلوحه مأموریت‌های خود، به‌صورت هوشمندانه مانع از شکار و کشتار حیات‌وحش و آسیب به تنوع زیستی منطقه شده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از ذخایر ژنتیکی زنده، اقدامات پیشگیرانه در حوزه جرائم زیست‌محیطی را از موفقیت‌های مهم سال جاری عنوان کرد و افزود: با اجرای گشت‌های به‌موقع و هدفمند محیط‌بانان، پیش از آنکه گلوله‌ای شلیک شود یا آسیبی به جانداران برسد، ۷۰ شکارچی غیرمجاز و ۱۰ صیاد زنده‌گیر پرندگان در حین شروع به شکار و صید غافلگیر و دستگیر شدند و ادوات جرم آنان توقیف و صورت‌جلسه شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا ادامه داد: آلات جرم هر ۸۰ متخلف شکار و صید به استناد ماده ۱۴ قانون شکار و صید، تا طی مراحل قانونی توقیف و ضبط شده است.

وی با قدردانی از دوستداران محیط زیست، مشارکت جوامع محلی را مهم‌ترین عامل موفقیت در جلوگیری از شکار غیرمجاز دانست و گفت: زمانی که مردم، محیط زیست و حیات‌وحش را سرمایه خود بدانند، به قوی‌ترین مدافعان طبیعت تبدیل می‌شوند؛ راهکاری که فراتر از قوانین و فناوری، یکی از پایدارترین شیوه‌های حفاظت از طبیعت به شمار می‌رود.