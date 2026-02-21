۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۳۶

ثبت نام ۲۳۶ داوطلب برای انتخابات شوراهای روستایی رودان

ثبت نام ۲۳۶ داوطلب برای انتخابات شوراهای روستایی رودان

رودان- بخشدار مرکزی رودان از ثبت‌نام ۲۳۶ داوطلب برای انتخابات شوراهای روستاهای این بخش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قائمی‌فر با اعلام این خبر اظهار کرد: روند ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی رودان با استقبال قابل توجهی همراه بوده و در مجموع ۲۳۶ نفر برای حضور در این انتخابات نام‌نویسی کرده‌اند.

وی افزود: ثبت‌نام‌ها در مهلت قانونی و طبق دستورالعمل‌های ابلاغی انجام شده و مراحل بررسی صلاحیت داوطلبان نیز در حال پیگیری است.

بخشدار مرکزی رودان همچنین با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در مدیریت محلی، ابراز امیدواری کرد انتخابات شوراها با حضور گسترده و پرشور اهالی روستاها برگزار شود.

