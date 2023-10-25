شمار ثبت نام کنندگان برای انتخابات مجلس در هرمزگان به ۱۳۵نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد خجسته عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص ثبت نام نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از ۲۷ مهرماه ثبت نام نهایی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و تاکنون در سطح استان و در سه حوزه انتخابیه ۱۳۹ نفر ثبت نام کرده‌اند.

وی افزود: در روز ششم ثبت‌نام‌ها، ۵۶ نفر جهت حضور در انتخابات ثبت نام خود را نهایی کردند که به تفکیک ۳۲ نفر در حوزه مرکزی استان، ۱۲ نفر در حوزه انتخابیه شرق هرمزگان و ۱۲ نفر نیز در حوزه انتخابیه غرب استان ثبت نام کرده‌اند.

خجسته عنوان‌کرد: با ثبت‌نامی‌های روز ششم، آمار کل ثبت‌نام کنندگان حوزه مرکزی هرمزگان، ۷۳ نفر، در حوزه انتخابیه میناب، رودان، سیریک، جاسک و بشاگرد؛ ۲۷ نفر و آمار ثبت‌نام‌کنندگان حوزه غرب هرمزگان به ۳۵ نفر رسیده است.

دبیر ستاد انتخابات استان هرمزگان گفت: از میان ثبت‌نام کنندگان ۱۱۸ نفر آقا و ۱۷ نفر نیز خانم هستند.

وی با اشاره به اینکه پس از استعلام از مراجع شش گانه در این زمینه، به اعتراضات نیز رسیدگی شد افزود: بر اساس اطلاعیه شماره ۸ ستاد انتخابات کشور، در اجرای ماده ۵۳ قانون انتخابات، ثبت نام نهایی متقاضیان داوطلبی انتخابات سراسری دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز پنجشنبه ۲۷ مهر آغاز و تا چهارشنبه سوم آبان ماه به مدت ۷ روز ادامه دارد.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان خاطر نشان کرد: زمان ثبت نام از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ تعیین شده و داوطلبان می توانند به منظور اعلام داوطلبی خود از طریق رایانه و با دریافت رمز یکبار مصرف از شماره تلفن همراهی که با آن پیش ثبت نام خود را انجام داده اند، به درگاه keshvar.moi.ir مراجعه کرده و نسبت به تکمیل کاربرگ ثبت نام و بارگذاری مدارک و اطلاعات مورد نیاز اقدام کنند.