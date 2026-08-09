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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

محکومیت بیش از ۲۴ میلیارد ریالی متصدی حمل دام در گیلان

محکومیت بیش از ۲۴ میلیارد ریالی متصدی حمل دام در گیلان

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از ۲۴ میلیارد ریالی متصدی حمل دام در استان خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده قاچاق دام زنده در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رودبار رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک معتبر ، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط دام قاچاق، متخلف را به پرداخت هشت میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، شعبه همچنین هشت میلیارد ریال بابت خودرو و هشت میلیارد ریال دیگر بابت بهای مال از دست رفته به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲۴ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی در هنگام گشت زنی دام های قاچاق را از یک خوردوی ایسوزو در حال حمل کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6911895

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