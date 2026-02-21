به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهور، در مراسم تجلیل و عکس یادگاری با قهرمانان پارالمپیک کشور، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و آرزوی طول عمر با عزت و برکت برای مقام معظم رهبری، گفت: خوشحالیم که در این ماه مبارک توفیق خدمت به افتخارآفرینان کشورمان را پیدا کردیم.
وی با تأکید بر حمایت دولت از ورزشکاران پارالمپیکی افزود: ما خود را در خدمت شما عزیزان میدانیم و هر تلاشی که از دستمان برآید برای فراهم کردن بستر مناسب این مبارزه جانانه، در مسیر رشد و سربلندی ایران، بدون هیچگونه کوتاهی انجام خواهیم داد.
رئیسجمهور با اشاره به روحیه والای قهرمانان پارالمپیک اظهار کرد: نگاه شما به قلههاست و عزت و سربلندی را دنبال میکنید؛ هیچ محدودیتی نمیتواند مانع چنین اراده و باوری شود. این روحیه و این ایمان که انسان به همه محدودیتها پشت میکند و برای رسیدن به قلهها تلاش میکند، بسیار ارزشمند و الهامبخش است.
پزشکیان تصریح کرد: قهرمانان پارالمپیک با باور، تلاش و حضور مؤثر خود، برای کشور عزت و سربلندی میآفرینند و درس بزرگی برای همه کسانی هستند که در این جامعه زندگی میکنند.
رئیسجمهور با تأکید دوباره بر عزم دولت در حمایت از قهرمانان پارالمپیک تصریح کرد: ما در رفع موانع و مشکلات پیشِروی شما کوتاهی نخواهیم کرد و امیدواریم خداوند به ما کمک کند که شرمنده تلاشها و فداکاریهای شما عزیزان نشویم. با تمام توان تلاش میکنیم بستر لازم برای روند فعالیت شما را با سرعت و قدرت بیشتری فراهم کنیم.
پزشکیان با اشاره به گزارشهای ارائهشده از سوی وزیر مربوطه گفت: مطالبی که امروز مطرح شد برای ما افتخارآمیز بود. اینکه در مدت یک سال چنین افتخارات بزرگی خلق شده، مایه مباهات است و من بهعنوان یک ایرانی به شما عزیزان، به غرور، تلاش و ایستادگیتان افتخار میکنم.
وی افزود: امیدواریم ما نیز در برابر این حجم از تلاش، زحمت و پایداری شما شرمنده نباشیم. ما تا پای جان برای ایران عزیزمان تلاش خواهیم کرد و این تعهدی است که در دولت با وجود همه کمبودها، فشارها و نامهربانیها با آن پیمان بستهایم.
رئیسجمهور با اشاره به شرایط دشوار کشور تأکید کرد: با وجود تمام فشارها و مشکلاتی که ایجاد شده و با وجود زخمهایی که بر پیکره جامعه وارد شده است، ما در مقابل این سختیها سر خم نخواهیم کرد. همانگونه که شما قهرمانان در برابر محدودیتها ایستادگی کردید، دولت نیز با اتکال به قدرت الهی و با کمک وحدت ملی، در برابر مشکلات خواهد ایستاد.
پزشکیان وحدت و همدلی را شرط عبور از مشکلات دانست و گفت: ما یک ملت و یک کشور هستیم و باید با کنار گذاشتن اختلافات، زخمهای ایجادشده در جامعه را ترمیم کنیم. دولت خود را موظف میداند در برابر کاستیها و نقصها بایستد و برای برطرف کردن آنها تلاش کند و به حول و قوه الهی بر این مشکلات غلبه خواهیم کرد.
وی در پایان با قدردانی از قهرمانان پارالمپیک اظهار کرد: امیدوارم همچنان که تاکنون مایه غرور کشور بودهاید، این مسیر افتخارآفرین را ادامه دهید. دولت متعهد است در حد توان، روند رشد و ارتقای شما عزیزان را فراهم کند. پیروز، سربلند و موفق باشید.
