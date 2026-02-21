به گزارش خبرنگار مهر، علی میرزایی عصر شنبه در نشست شورای راهبری تحول اداری و شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: در حوزه بهرهوری و بهینهسازی مصرف انرژی، تمامی دستگاههای خدماترسان استان، برای اجرای برنامههای هماهنگ بهینهسازی انرژی سازماندهی شدند.
وی افزود: برگزاری جلسات متعدد و تدوین اسناد راهبردی در حوزه فرهنگسازی، پیشگیری و اعمال قوانین از مهمترین اقدامات این برنامه بوده است.
میرزایی تصریح کرد: شرکت گاز در فصل زمستان، موتورخانههای دستگاههای اجرایی را بهصورت رایگان بهسازی و عایقبندی کرد و بازدیدهایی برای بهینهسازی مصرف سوخت در بخشهای دولتی و خصوصی انجام شد.
وی ادامه داد: مصارف انرژی در بخشهای خانگی، اداری و صنعتی تمامی شهرستانها اندازهگیری و تفکیک شد و برای کاهش مصرف و اعمال تعرفهها برنامهریزی صورت گرفت.
میرزایی تاکید کرد: در مدارس نیز مدیریت موتورخانهها و تدوین اسناد مصرف آب، برق و گاز اجرا شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی افزود: در روستاها و کشاورزی، مصرف آب و انرژی با مدیریت هوشمند کاهش یافت و شرکت توزیع برق نیز مصرف روشنایی معابر و ساختمانها را بهینه کرد.
وی بیان کرد: آموزش بهرهوری از سنین پایین در مدارس و کودکستانها با استفاده از هنر، تئاتر، فیلم و مشوقهای مؤثر، از برنامههای کلیدی استان است.
میرزایی گفت: تفاهمنامههای متعدد با هدف آموزش ماندگار در این زمینه منعقد شده است و برنامههای علمی و نوین در دستور کار قرار دارد.
وی تاکید کرد: با حمایت رئیس جمهور و همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، استان مرکزی در تولید انرژی خورشیدی و بهینهسازی مصرف انرژی موفقیتهای قابل توجهی کسب کرده است.
میرزایی افزود: اقدامات انجام شده گامی مؤثر در کاهش مصرف انرژی، ارتقای بهرهوری و توسعه فرهنگ بهینهسازی منابع در استان مرکزی به شمار میرود.
