به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی عصر شنبه در نشست شورای راهبری تحول اداری و شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: نیاز کنونی جامعه، تأمین فکر افزار و نرم‌افزار مدیریتی است و باید راهکارهای عملیاتی برای مشارکت بخش خصوصی با ابزارها و مشوق‌های مشخص تدوین شود.

ابراهیمی تصریح کرد: در بخش آب، افزایش درصد اشغال برای نصب پنل‌های خورشیدی توسط سازمان نظام مهندسی نمونه موفقی است و اقدامات مشابه در برق و سایر صنایع قابل اجراست تا بخشی از چهار میلیون و چهارصد هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی و دیگر بخش‌ها از آن منتفع شوند.

وی ادامه داد: ظرفیت‌ها و تجهیزات بلااستفاده باید شناسایی شود ضمن اینکه برخی کارخانه‌ها با میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری تنها ۱۰ درصد بهره‌وری دارند که با مدیریت صحیح قابل بهینه‌سازی است.

ابراهیمی تأکید کرد: در بخش‌های غذا، صنعت و انرژی فرصت‌ها و منابع موجود است و با مدیریت صحیح می‌توان بهره‌وری نیروگاه‌ها و سایر منابع را افزایش داد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ناشی از برنامه هفتم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان، منابع مالیاتی و اعتبارات متنوع برای صنایع، کشاورزی و بخش انرژی وجود دارد که باید به‌صورت هدفمند استفاده شوند.

وی بیان کرد: بازطراحی زنجیره تولید و زنجیره ارزش در سطح محلی، منطقه‌ای و کشوری می‌تواند نقاط خالی و روش‌های بهینه‌سازی را مشخص کند.

ابراهیمی گفت: در شرایط دشوار جنگ و تحریم موفق به واردات ارز و فروش نفت شدیم و توانستیم از فرصت‌های هوش مصنوع بهره‌مند شویم که نشان‌دهنده شدنی بودن اقدامات عملی است.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود بخش‌های اقتصادی استان مرکزی برنامه اقدام مشخص ارائه کنند و با سازمان برنامه و ظرفیت‌های دانش‌بنیان هماهنگ شوند تا با تدبیر و همکاری، بهره‌وری و توسعه واقعی محقق شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت بهره‌وری و مدیریت منابع اظهار کرد: تغییر سوخت در نیروگاه حرارتی شازند با مدیریت بهینه امکان‌پذیر است و می‌توان مصرف سوخت را کاهش داد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش اداری و سازمانی نیز باید به‌صورت جدی دنبال شود و مسئولان مربوطه باید روش‌های بهینه مدیریت منابع را اعمال کنند.

ابراهیمی با اشاره به اهمیت وضعیت حقوق و درآمد مردم تصریح کرد: در مجلس شورای اسلامی حداقل فرصتی برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده فراهم شده است.

وی ادامه داد: متناسب‌سازی حقوق با نرخ تورم، ضروری است و این اقدام می‌تواند مهم‌ترین عامل ارتقای بهره‌وری واقعی در اقتصاد کشور باشد.

ابراهیمی تاکید کرد: افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم، اصلی‌ترین اقدامی است که نه تنها دولت بلکه همه اجزای حاکمیت باید در آن مشارکت کنند.

وی افزود: اگر این مدیریت به‌درستی انجام شود بسیاری از مسائل اقتصادی برطرف شده و شرایط برای توسعه پایدار کشور فراهم خواهد شد.

ابراهیمی بیان کرد: مدیریت هوشمند منابع، کاهش اتلاف و بهره‌وری واقعی در بخش‌های مختلف، فرصت‌هایی است که در اختیار ما قرار دارد و باید با تدبیر و برنامه‌ریزی مناسب عملیاتی شود.