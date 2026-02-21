تاکید امام جمعه بوشهر بر آمادگی برای مدیریت فرهنگی و اجتماعی در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری عصر شنبه در نشست هماهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر و فعالان فرهنگی استان بوشهر اظهار کرد:حمایت از گروههای مردمی و استفاده از ظرفیتهای مردمی ضروری است.
وی اضافه کرد: نباید انتظار داشت همه امور با بودجه دولتی پیش برود؛ شرایط مالی کشور محدود است و باید با همدلی، همافزایی و استفاده از ظرفیتهای مردمی کارها را پیش برد.
امام جمعه بوشهر با قدردانی از فعالان فرهنگی استان تصریح کرد: با توکل بر خداوند متعال، اخلاص در عمل و وحدت میان دستگاهها میتوان از این مقطع حساس با موفقیت عبور کرد و پاسخگوی خون شهدا، آرمانهای امام راحل و مطالبات رهبر معظم انقلاب بود.
صفایی بوشهری با اشاره به در پیش ایام نوروز، بر ضرورت آمادگی همهجانبه دستگاهها برای مدیریت فرهنگی و اجتماعی این ایام تأکید کرد و با قدردانی از برگزارکنندگان جلسه و فعالان فرهنگی اظهار کرد: برگزاری این جلسات طی سالهای گذشته آثار ارزشمندی داشته و امسال با توجه به شرایط خاص تقارن ماه رمضان، عید نوروز و عید فطر، ضرورت هماهنگی و انسجام بیشتری وجود دارد.
از ترک فعل پرهیز کنند
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با بیان اینکه پیشبینی میشود بین ۶ تا ۹ میلیون مسافر در ایام تعطیلات وارد استان شوند، گفت: حجم بالای مسافران، کار مدیریت فرهنگی، اجتماعی و خدماتی را دشوار میکند و کوچکترین ضعف در زیرساختها میتواند زمینهساز چالش و بحران شود.
وی با اشاره به برخی گزارشها درباره کمبود آمادگی در برخی بخشها افزود: همه دستگاهها باید با احساس مسئولیت وارد میدان شوند و از ترک فعل پرهیز کنند، چرا که کوتاهی در انجام وظایف میتواند خسارتهای جدی برای نظام به همراه داشته باشد.
آیتالله صفایی بوشهری ساماندهی سواحل، پارکها و نقاط پرتردد از جمله پارک ریشهر، لیان، بندرگاه و دهکده گردشگری را از اولویتهای مهم دانست و گفت: برای هر نقطه بحرانی باید مسئول مشخص تعیین شود و تقسیم کار دقیق صورت گیرد تا از موازیکاری یا رهاشدگی جلوگیری شود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه کارهای امنیتی و انتظامی طبق روال انجام میشود، تأکید کرد: مجموعههای مردمی و فرهنگی باید تمرکز خود را بر فعالیتهای فرهنگی و اجرای جهاد تبیین مطابق با رهنمودهای مقام معظم رهبری بگذارند.
برگزاری برنامههای شاخص فرهنگی در فضاهای عمومی
وی برگزاری برنامههای شاخص فرهنگی در فضاهای عمومی و پرتردد، استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش، دانشگاهها، حوزههای علمیه، کانونهای فرهنگی هنری مساجد و گروههای مردمی را ضروری دانست و افزود: برنامهها باید اثرگذار، جذاب و دارای پیوست رسانهای باشند تا اقدامات مثبت فرهنگی بهدرستی بازتاب داده شود.
آیتالله صفایی بوشهری با تأکید بر برگزاری جلسات هماهنگی با نیروی انتظامی و سایر نهادهای مرتبط گفت: فعالیتهای امر به معروف و نهی از منکر باید با آموزش، تدبیر و هماهنگی کامل انجام شود تا از هرگونه تنش جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: تیمهای فعال، بهویژه در حوزه بانوان، باید آموزشدیده و با شناخت شرایط خاص امسال وارد میدان شوند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به برخی آسیبهای محتمل در ایام پرتردد، گفت: موضوعاتی همچون بدحجابی، مصرف مشروبات الکلی، اختلاطهای ناهنجار بهویژه در سواحل، مسائل امنیتی، بهداشت، اسکان و تغذیه از جمله محورهای نیازمند توجه ویژه است و باید برای هرکدام برنامهریزی دقیق صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به ورود میلیونی مسافران، تأمین سرویسهای بهداشتی، امکانات اسکان و خدمات شهری اهمیت مضاعف دارد و هر کمبود میتواند بهانهای برای ایجاد نارضایتی و سوءاستفاده دشمنان شود.
نظر شما