به گزارش خبرنگار مهر، سردار اکبر فتوحی، پیش از ظهر یکشنبه در جمع اعضای این مجمع امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بهاباد با اشاره به اینکه دو کلمه کلیدی «امر به معروف» و «نهی از منکر» ارتباط مستقیمی با سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) دارند، خواستار همکاری همه مسئولین برای اجرای کامل این سیاست‌ها شد.

رئیس مجمع امر به معروف و نهی از منکر استان یزد با اشاره به وجود ۵۲ سیاست کلی در نظام، از جمله سیاست‌های مرتبط با خام‌فروشی که در استان یزد نیز نیازمند توجه است، تصریح کرد: نباید با پژوهش‌های کنونی، منویات رهبری در سال‌های گذشته نادیده گرفته شود.

وی همچنین بر لزوم کادرسازی و آشناسازی نسل جوان با دستاوردهای دفاع مقدس از طریق برنامه‌های مدون فرهنگی تأکید کرد.

فتوحی در ادامه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در شهرستان بهاباد، از جمله برگزاری جلسات اخلاق و مطالبه‌گری ارائه داد و از انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با نهادهایی چون وزارت کشور، دادگستری و استانداری خبر داد.

فرمانده اسبق سپاه الغدیر در بخش دیگری از سخنانش، طرح مردمی «نذر امام زمان (عج)» را معرفی کرد که هدف آن جذب نیرو و کادرسازی برای پیشبرد اهداف مجمع است.