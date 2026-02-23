دانشجویان کاروان علم و پیشرفت کشور را با همت بلند به پیش برانند 

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله احمد مروی در دیدار جمعی از دانشجویان، رؤسای دانشگاهها، اساتید و رؤسای دفاتر نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاههای مشهد که همزمان با پنجمین روز از ماه مبارک رمضان در مدرسه دو درب حرم مطهر رضوی برگزار شد؛ ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در روزهای آغازین ماه مبارک رمضان و خوشامدگویی به حاضران، اظهار کرد: حضور در جمع نورانی جوانان باایمان، بانشاط، خوشفکر و باانگیزه برای من توفیقی ارزشمند است.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه باید بیش از این در خدمت جوانان و آیندهسازان کشور بود، افزود: تقویت ارتباط با دانشجویان عزیز، برای آستان قدس رضوی جهت بهرهمندی از دیدگاههای علمی و کاربردی آینده سازان کشور، ارزشمند و راهگشاست.
وی با اشاره به پیشنهادهای ارائهشده از سوی نمایندگان دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای مختلف مشهد، این پیشنهادات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: همه نظرات و پیشنهادها را با دقت شنیدم و تأکید میکنم آنها را پیگیری خواهم کرد؛ هرچند ممکن است برخی از این پیشنهادات در حوزه مأموریتهای آستان قدس رضوی نباشد و امکان اجرای همه آنها فراهم نشود.
مروی در بخش دیگری از سخنان خود، با عرض تسلیت شهادت جمعی از اقشار مختلف مردم و نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بسیجی در اغتشاشات اخیر، خاطرنشان کرد: در برابر همه شهدا و جانباختگان مسئولیت داریم. اگر بپذیریم همه انسانها طالب حق و حقیقت هستند، باید بپذیریم که در انتقال درست پیام حق به نسل جوان کوتاهیهایی صورت گرفته است.
تولیت آستان قدس رضوی با ابراز تأثر از سوءاستفاده دشمنان از خلأهای فرهنگی در انتقال حقایق انقلاب اسلامی به نسل جوان، اظهار کرد: در غفلت برخی نهادهای فرهنگی و بیاطلاعی بخشی از نسل جوان از دوران سیاه و وابسته پهلوی، روایتهای بدلی و تحریفشده از سوی باقیماندههای آن حکومت نشر داده میشود.
وی افزود: اگر حتی همان اندک جوانان فریب خورده بدانند حاکمان پهلوی چگونه با بیارادگی و وابستگی عمل میکردند، از ابراز همراهی با آنان احساس شرمندگی خواهند کرد. استقلال و آزادی این کشور به همت شما دانشجویان و اساتید عزیز حاصل شده است.
مروی عنوان کرد: دشمنان تلاش میکنند تصویری تحریفشده از گذشته و واقعیتهای کشور ارائه دهند، در حالی که آگاهیبخشی درباره دوران استبداد و شرایط پیش از انقلاب میتواند نسل جوان را در شناخت حقیقت یاری دهد.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به شرایط حساس کنونی، اظهار کرد: در یکی از مهمترین و دشوارترین مقاطع تاریخی قرار داریم. دشمنان بشریت با همه توان به میدان آمدهاند تا صدای حقانیت را خاموش کنند؛ همانهایی که با عناوینی همچون حقوق بشر، حقوق زن و آزادی بیان، ادعاهایی فریبنده مطرح میکنند، اما در عمل رفتاری متناقض دارند.
وی افزود: این جریان سلطهطلب، در برابر ندای حقطلبانه انقلاب اسلامی خود را در معرض رسوایی میبیند. فرهنگی که بیش از دو قرن در بخشهایی از جهان حاکم بوده و داعیه سلطه بر جهان را داشته است، در برابر گفتمان انقلاب اسلامی با چالش جدی مواجه شده است.
مروی با اشاره به شکلگیری موجهای اعتراضی علیه رژیم صهیونیستی در دانشگاههای غرب، تصریح کرد: سردمداران مستکبر غربی نمیتوانند تحمل کننده که تظاهرات گسترده در دانشگاههای آمریکا و اروپا بر عیله رژیم صهیونیستی برگزار شود. این موضوع برای آنان شگفتآور است و میکوشند ریشههای این بیداری را از بین ببرند؛ چراکه جریان استکباری تحمل شنیدن هیچ منطق و گفتمان مستقلی را در مقابل خود ندارد.
تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: امروز ملت ایران با گفتمانی برخاسته از تمدنی چند هزارساله خود اعلام میکند که نمیخواهد در فرهنگ استعماری و استثماری غرب حل شود. این ایستادگی برای جریان سلطهگر قابل پذیرش نیست؛ آنان میخواهند تنها یک صدا در جهان شنیده شود و هر صدای مستقلی حذف گردد.
وی با مرور حوادث سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: از همان آغاز پیروزی انقلاب، دشمنیهای استکبار با ملت ایران آغاز شد. در سال ۵۸ با تحریک قومیتها در نقاط مختلف کشور، تلاش کردند جنگ داخلی به راه بیند، سال ۵۹ نیز جنگ تحمیلی را بر ملت ایران تحمیل کردند؛ جنگی که در حقیقت، جنگ همه دنیا علیه ایران بود و شرق و غرب از رژیم بعث حمایت کردند.
مروی افزود: در کنار جنگ خارجی، منافقین نیز با ترور ۱۷ هزار نفر از مردم و مسئولان کشور، از جمله شهید بهشتی، شهید رجایی و شهید باهنر، جنایات گستردهای مرتکب شدند و تلاش کردن جنگ داخلی به راه بیاندازند؛ پس از آن نیز تحریمها و فشارهای گوناگون ادامه یافت.
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: با وجود همه این توطئهها، ملت ایران ایستادگی کرده است. اخوانالمسلمین در مصر، گروهی با سابقه بیش از ۷۰ سال فعالیت تشکیلاتی و سازمانی بود، اما حتی یک سال هم نتوانست دوام بیاورد؛ با وجود آنکه از بسیاری اصول خود کوتاه آمد، دست از شعارهایش برداشت و در برابر مستکبران سر خم کرد، اما دشمن باز هم آن را تحمل نکرد. اما انقلاب اسلامی ۴۷ سال است که استوار بر اصول و شعارهای خود ایستاده است.
وی تأکید کرد: اراده الهی که در وحدت و اتحاد مردم جلوهگر شده، عامل استمرار این مسیر است و نصرت الهی در طول سالهای انقلاب اسلامی بارها بهصورت عینی مشاهده شده است.
مروی با تأکید بر نقشآفرینی دانشجویان در پیشرفت کشور، خطاب به دانشجویان گفت: در هر حوزه و رشتهای که تحصیل میکنید، بکوشید یک گام به جلو بردارید و در رشد و توسعه کشور نقشآفرین باشید. امیرالمؤمنین علی(ع) میفرمایند «علم، سلطنت است»؛ کشوری که در علم و دانش پیشرو باشد، سرور و پیشتاز خواهد بود. دانایی، توانایی میآورد.
تولیت آستان قدس رضوی با توصیه مؤکد به دانشجویان برای کسب علم نافع، گفت: از همین دوران جوانی نیت کنید در چرخه علمی کشور سهمآفرین باشید. اگر اراده کنید، این مهم دستیافتنی است؛ همانگونه که نسلهای پیشین در حوزههایی همچون دانش هستهای، نانو، پزشکی، دفاعی و غیره خوش درخشیدند.
وی گفت: جوانان عزیز، کاروان علم و دانش را با تلاش و همت خود شتاب بخشید. در عرصههای دانشگاهی پیشگام باشید؛ کشور با همه ظرفیتهایش متعلق به شما و آینده آن در دستان شماست. علمی را دنبال کنید که برای مردم، جامعه و کشور نافع باشد.
