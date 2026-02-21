فرماندار گرمسار: دنبال افزایش سرمایه اجتماعی با زبان رسانه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه شنبه در نشستی با حضور روابط عمومی های شهرستان گرمسار در فرمانداری با تأکید بر ضرورت تعامل هدفمند و منسجم دستگاههای اجرایی با رسانهها اظهار داشت: اطلاعرسانی صحیح، به موقع و هماهنگ از برنامهها، اقدامات و دستاوردهای دولت، نقش مؤثری در امید آفرینی، ارتقای اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی دارد.
وی با بیان اینکه شورای اطلاعرسانی شهرستان با هدف سیاستگذاری، برنامهریزی و ایجاد هماهنگی در حوزه اطلاعرسانی تشکیل شده است، تصریح کرد: تبیین فعالیتها و خدمات دستگاههای اجرایی در چارچوب سیاستهای اطلاعرسانی دولت و استانداری، از مأموریتهای اصلی این شورا به شمار میرود.
فرماندار گرمسار با اشاره به ترکیب و ساختار شورای اطلاعرسانی شهرستان گفت: این شورا با حضور نمایندگان دستگاههای فرهنگی، رسانهای، امنیتی، روابط عمومیها، خبرگزاریهای رسمی، اساتید دانشگاه و فعالان حوزه رسانه فعالیت میکند و حسب ضرورت، بخشداران، شهرداران و رؤسای ادارات نیز در جلسات شورا حضور خواهند داشت.
همتی تأکید کرد: مطابق ضوابط، هرگونه مصاحبه و فعالیت رسانهای مدیران واحدهای شهرستانی باید منطبق با سیاستهای اطلاعرسانی دولت و استانداری باشد و شورای اطلاعرسانی شهرستان بر این فرآیند نظارت خواهد داشت.
وی بر نقش آموزش و توانمندسازی روابط عمومی دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی روابط عمومیها، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و ارزیابی عملکرد مدیران بر اساس میزان تعامل با رسانهها، از برنامههای محوری شورای اطلاعرسانی شهرستان است.
فرماندار گرمسار در پایان با تأکید بر اهمیت امیدآفرینی و جهاد تبیین خاطرنشان کرد: خدمات و اقدامات ارزشمندی در شهرستان گرمسار انجام شده که باید با زبان رسانه و بهصورت منسجم برای مردم تشریح شود و فرمانداری از فعالیت حرفهای و قانونمند اصحاب رسانه حمایت میکند.
