  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۱۸

کشف آرد قاچاق خارج از شبکه توزیع در اهر

اهر- فرمانده انتظامی اهر گفت: ۶۳ کیسه ۴۰ کیلو گرمی آردقاچاق خارج از شبکه توزیع در این شهرستان کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نعمت محمدزاده شامگاه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهارکرد: ماموران انتظامی پاسگاه اوچ هاچا این شهرستان حین گشت در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان حامل آرد مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این دو خودرو ۶۳کیسه ۴۰ کیلو گرمی آردقاچاق خارج از شبکه توزیع کشف کردند.

فرمانده انتظامی اهر گفت: در این رابطه یک نفر دستگیرکه جهت سیرمراحل قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی شد

وی افزود: کارشناسان ارزش آرد های کشف شده را ۸۱۹ میلیون ریال برآوردکردند.

سرهنگ محمدزاده خاطرنشان کرد: پلیس با قاچاقچیان به شدت مبارزه خواهد کرد و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در این خصوص، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6755962

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها