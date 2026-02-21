کشف آرد قاچاق خارج از شبکه توزیع در اهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نعمت محمدزاده شامگاه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهارکرد: ماموران انتظامی پاسگاه اوچ هاچا این شهرستان حین گشت در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان حامل آرد مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این دو خودرو ۶۳کیسه ۴۰ کیلو گرمی آردقاچاق خارج از شبکه توزیع کشف کردند.

فرمانده انتظامی اهر گفت: در این رابطه یک نفر دستگیرکه جهت سیرمراحل قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی شد

وی افزود: کارشناسان ارزش آرد های کشف شده را ۸۱۹ میلیون ریال برآوردکردند.

سرهنگ محمدزاده خاطرنشان کرد: پلیس با قاچاقچیان به شدت مبارزه خواهد کرد و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در این خصوص، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.