کشف ۵ تن برنج احتکار شده در بناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری در تشریح جزئیات این خبر گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان بناب با اشراف اطلاعاتی، از احتکار برنج ایرانی در یک انبار مطلع و رسیدگی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی پس از شناسایی انبار مورد نظر، با اخذ دستور قضائی به محل اعزام و در بازرسی مقدار ۵تن برنج ایرانی احتکار شده را کشف کردند.

فرمانده انتظامی بناب با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را ۲۰میلیارد ریال برآورد کردند افزود: در این راستا یک نفر متهم شناسایی و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ بابایاری در پایان با تاکید بر برخورد قاطعانه پلیس با قاچاق و احتکار کالا خاطر نشان کرد: پدیده احتکار و قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه ساز جرائم دیگری در سطح جامعه است، که مقابله با آن از اولویت های اصلی پلیس به شمار می رود.