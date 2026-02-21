به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در دیدار مظفر تیموری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با جهانگیر شاهینی، رئیس سازمان برنامهوبودجه استان کرمانشاه، موضوع تقویت اعتبارات فرهنگی، حمایت از فعالیتهای هنری و تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در این دیدار با قدردانی از حمایتهای انجامشده، به تشریح مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری برگزارشده در ماههای اخیر پرداخت و گفت: برگزاری موفق جشنوارههای فجر و کسب عناوین فرهنگی و هنری در سطح ملی، حاصل نگاه حمایتی استاندار کرمانشاه و توجه ویژه مدیریت سازمان برنامهوبودجه استان به حوزه فرهنگ و هنر است که شایسته تقدیر است.
تأکید بر تکمیل پروژههای نیمهتمام فرهنگی
تیموری با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای فرهنگی افزود: تأمین اعتبارات پایدار، تکمیل پروژههای نیمهتمام و بهرهبرداری از مجتمعهای فرهنگی و هنری میتواند نقش مؤثری در ارتقای نشاط اجتماعی، شکوفایی استعدادهای هنری و تقویت جایگاه فرهنگی استان ایفا کند.
در ادامه این دیدار، دکتر شاهینی رئیس سازمان برنامهوبودجه استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت حمایت از فرهنگ و هنر اظهار کرد: توسعه فرهنگی یکی از ارکان اصلی پیشرفت استان است و حمایت از فعالیتهای فرهنگی و هنری و برگزاری رویدادهای کلان هنری و سینمایی، اقدامی ارزشمند در مسیر شکوفایی کرمانشاه به شمار میرود.
تأکید سازمان برنامهوبودجه بر تداوم حمایتها
وی با اشاره به موفقیتهای بهدستآمده در حوزه فرهنگ و هنر استان، بر تداوم حمایت سازمان برنامهوبودجه از این حوزه تأکید کرد و افزود: برنامهریزی برای تقویت اعتبارات فرهنگی و همراهی با مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی، با جدیت دنبال خواهد شد.
در پایان این دیدار، مظفر تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اهدای لوح تقدیر، از حمایتها و همراهی رئیس سازمان برنامهوبودجه استان در پیشبرد اهداف فرهنگی و هنری قدردانی کرد.
