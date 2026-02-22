  1. استانها
  2. ایلام
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۶:۴۰

استمرار امنیت کشور مرهون تلاش و ایثار مرزبانان است

ایلام - جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، با حضور در مرز مهران و دیدار با مرزبانان، بر اقتدار، روحیه انقلابی و نقش تعیین‌کننده مرزبانان در تأمین امنیت پایدار جمهوری اسلامی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در سومین روز از ماه مبارک رمضان ضمن بازدید از پاسگاه‌ مرزی فرخ آباد در مهران و افطار با مرزبانان، گفت: توفیق شد در منطقه‌ای حضور پیدا کنیم که یادآور ایثار و فداکاری رزمندگان دوران جنگ ایران و عراق است.

وی افزود: امروز روحیه دفاع مقدسی در میان مرزبانان جاری است و امنیت کشور از مرزها آغاز می‌شود.

این مقام انتظامی کشور با اشاره به تفاوت شرایط امروز با دوران دفاع مقدس اظهار کرد: امروز تهدیدات مستقیم جنگی وجود ندارد، اما مرزبانان با آمادگی کامل، انضباط و روحیه انقلابی از مرزها حفاظت می‌کنند و مرزهای کشور، مرز تعامل و دوستی با همسایگان است.

جانشین فرمانده انتظامی کشور همچنین بر تعامل مستمر و حرفه‌ای با مرزبانان کشورهای همسایه تأکید کرد و گفت: هماهنگی و نشست‌های مشترک در سطوح مختلف موجب تحکیم امنیت پایدار مرزها شده است.

سردار رضایی تصریح کرد: همدلی میان مرزبانان و مرزنشینان و مدیریت هوشمندانه مرزها، عامل اصلی تثبیت آرامش و امنیت پایدار در مناطق مرزی است و این مسیر ادامه روحیه دفاع مقدس در حوزه مرزبانی و انتظامی کشور است.

سردار رضایی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به تردد روزانه ۱۰ هزار زائر از مرز مهران ،خاطر نشان کرد: مرز مهران به عنوان محور اصلی تردد زائران در ایام اربعین، در طول سال نیز یکی از فعال‌ترین مرزهای کشور محسوب می‌شود.

کد خبر 6756000

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها