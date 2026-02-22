استمرار امنیت کشور مرهون تلاش و ایثار مرزبانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در سومین روز از ماه مبارک رمضان ضمن بازدید از پاسگاه‌ مرزی فرخ آباد در مهران و افطار با مرزبانان، گفت: توفیق شد در منطقه‌ای حضور پیدا کنیم که یادآور ایثار و فداکاری رزمندگان دوران جنگ ایران و عراق است.

وی افزود: امروز روحیه دفاع مقدسی در میان مرزبانان جاری است و امنیت کشور از مرزها آغاز می‌شود.

این مقام انتظامی کشور با اشاره به تفاوت شرایط امروز با دوران دفاع مقدس اظهار کرد: امروز تهدیدات مستقیم جنگی وجود ندارد، اما مرزبانان با آمادگی کامل، انضباط و روحیه انقلابی از مرزها حفاظت می‌کنند و مرزهای کشور، مرز تعامل و دوستی با همسایگان است.

جانشین فرمانده انتظامی کشور همچنین بر تعامل مستمر و حرفه‌ای با مرزبانان کشورهای همسایه تأکید کرد و گفت: هماهنگی و نشست‌های مشترک در سطوح مختلف موجب تحکیم امنیت پایدار مرزها شده است.

سردار رضایی تصریح کرد: همدلی میان مرزبانان و مرزنشینان و مدیریت هوشمندانه مرزها، عامل اصلی تثبیت آرامش و امنیت پایدار در مناطق مرزی است و این مسیر ادامه روحیه دفاع مقدس در حوزه مرزبانی و انتظامی کشور است.

سردار رضایی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به تردد روزانه ۱۰ هزار زائر از مرز مهران ،خاطر نشان کرد: مرز مهران به عنوان محور اصلی تردد زائران در ایام اربعین، در طول سال نیز یکی از فعال‌ترین مرزهای کشور محسوب می‌شود.