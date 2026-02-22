به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی صبح یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دادگاه کیفری شهرستان شهرکرد در حکمی بازدارنده و کم‌سابقه، سه فرد متخلف را به دلیل شکار غیرمجاز گونه‌های حفاظت‌شده و درگیری مسلحانه با مأموران محیط زیست، به مجازات‌های سنگین محکوم کرد که می‌تواند الگویی مؤثر برای برخورد با جرائم زیست‌محیطی باشد.

وی افزود: این رأی قضایی که بر اساس مستندات و ادله محکم صادر شده است، مجموعاً بیش از ۴۰ سال حبس تعزیری به‌همراه چندین فقره شلاق تعزیری را برای متهمان در پی داشته و نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی در صیانت از طبیعت و حمایت از محیط‌بانان فداکار است.

کریمی بیان کرد: این پرونده مربوط به حوادث آذرماه ۱۴۰۲ در منطقه حفاظت‌شده تنگ صیاد بوده و اتهاماتی از جمله شکار غیرقانونی یک رأس میش وحشی ماده، حمل سلاح‌های غیرمجاز جنگی و شکاری، تیراندازی به سمت مأموران، ضرب و جرح عمدی منجر به جراحات، توهین، تهدید و تمرد از ضابطین دادگستری را شامل می‌شود که دادگاه با استناد به قوانین مجازات اسلامی و مقررات شکار و صید، تمامی اتهامات را محرز دانست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: بر اساس رأی صادره، یکی از محکومان به مجموع ۲۳ سال حبس تعزیری، فرد دوم به ۱۷ سال حبس تعزیری و متهم سوم به حدود هشت ماه حبس محکوم شده‌اند و هر سه نفر نیز به چندین فقره شلاق تعزیری بابت جرائمی نظیر توهین، تهدید و قدرت‌نمایی با سلاح محکوم شده‌اند.

وی افزود: دادگاه همچنین دستور پرداخت خسارات وارده، جرائم دولتی و ضبط سلاح‌ها و مهمات کشف‌شده به نفع دولت را صادر کرده است.

کریمی با قدردانی از این رویکرد قضایی بیان کرد: صدور چنین احکامی علاوه بر اجرای عدالت، نقش بازدارنده جدی در جلوگیری از تکرار جرائم علیه حیات‌وحش و گونه‌های در معرض خطر ایفا می‌کند.

وی گفت: منطقه حفاظت‌شده تنگ صیاد زیستگاه گونه‌های ارزشمندی مانند قوچ و میش وحشی است و شکار غیرمجاز یکی از عوامل اصلی کاهش جمعیت حیات‌وحش به شمار می‌رود و این احکام نشان‌دهنده تشدید برخورد قانونی با مجرمان زیست‌محیطی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال‌وبختیاری در پایان تأکید کرد: این پرونده هشداری صریح به متجاوزان به طبیعت است و دستگاه قضایی با تمام توان از محیط‌بانان و میراث طبیعی کشور حمایت می‌کند.