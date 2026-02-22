به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس، اظهارات «مایک هاکیبی» سفیر آمریکا در تلآویو مبنی بر مجاز بودن تصرف سرزمینهای عربی-اسلامی «از نیل تا فرات» توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به بیانیه صادره از سوی دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی در این خصوص، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران، همصدا با سازمان همکاری اسلامی، این «لفاظیهای افراطی ایدئولوژیک» را محکوم میکند؛ اظهاراتی که رژیم اشغالگر را در تداوم جنایات علیه فلسطینیان و تجاوزات مستمر علیه کشورهای منطقه، بیش از پیش جسورتر میکند.
