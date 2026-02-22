۳ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۱۶

ایران اظهارات سفیر آمریکا درباره تصرف سرزمین‌های اسلامی را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه لفاظی‌های افراطی سفیر آمریکا در تل‌آویو را محکوم و هشدار داد این اظهارات جسارت رژیم صهیونیستی را در تجاوز به فلسطینیان و منطقه افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس، اظهارات «مایک هاکیبی» سفیر آمریکا در تل‌آویو مبنی بر مجاز بودن تصرف سرزمین‌های عربی-اسلامی «از نیل تا فرات» توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به بیانیه صادره از سوی دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی در این خصوص، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران، هم‌صدا با سازمان همکاری اسلامی، این «لفاظی‌های افراطی ایدئولوژیک» را محکوم می‌کند؛ اظهاراتی که رژیم اشغالگر را در تداوم جنایات علیه فلسطینیان و تجاوزات مستمر علیه کشورهای منطقه، بیش از پیش جسورتر می‌کند.

کد خبر 6756046
روح اله صابرزاده

