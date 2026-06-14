۳۴ هزار واحد خون اهدایی در استان سمنان؛ سهم زنان فقط ۹درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم امیدیان ظهر یکشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران در سازمان انتقال خون استان سمنان از اهدای ۳۴ هزار واحد خون در این استان خبر داد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۳۸ هزار نفر برای اهدای خون به پایگاه های استان سمنان مراجعه کردند، افزود: از این بین ۳۴ هزار نفر موفق به اهدای خون شدند.

مدیرکل انتقال خون استان سمنان با بیان اینکه این استان در اهدای خون وضعیتی خوبی دارد، ابراز کرد: در سال گذشته ۱۰۰ درصد نیاز خونی مجموعه کادر درمان استان سمنان توسط اهدا کنندگان بومی، تامین شده است.

امیدیان با بیان اینکه استان سمنان در شاخص اهداکنندگان مستمر خون رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است، تاکید کرد: سمنان در اهدای مستمر خون رتبه برتر کشور را دارد.

وی با بیان اینکه در اهدای فرآورده ها هم استان سمنان وضعیت خوبی دارد، ابراز کرد: سمنان سال ها است که در زمره استان های برتر اهدای خون و فراورده های آن در سطح کشور مطرح است.

مدیرکل انتقال خون استان سمنان با بیان اینکه گلبول قرمز، پلاسما و پلاکت فراورده های خونی هستند که در طول سال از اهدا کنندگان دریافت می شود، ابراز کرد: این فراورده ها در درمان بسیاری از بیماری ها موثر هستند.

امیدیان با بیان اینکه یکی از چالش های انتقال خون استان سمنان کمبود خانم های اهدا کننده است، تاکید کرد: ۹۱ درصد از اهدا کنندگان خون در استان سمنان طی سال ۱۴۰۴ مرد بوده اند.

وی با بیان اینکه زنان فقط ۹ درصد اهدا کنندگان خون استان را تشکیل می دهند، افزود: در سال های اخیر سعی کرده ایم با اقدامات ترویجی و تبلیغی و فرهنگ سازی این امر را پوشش دهیم.