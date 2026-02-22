۳ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۲۰

پیام تسلیت شهردار تهران در پی درگذشت والده شهیدان اعلمی

شهردار تهران با صدور پیامی درگذشت والده شهیدان اعلمی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران با صدور پیامی درگذشت والده شهیدان اعلمی را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت بانوی مؤمنه، مرحومه مغفوره فاطمه لطفی، مادر شهیدان عزیز مهدی و محمدباقر اعلمی و مادر همسر شهید گرانقدر علیرضا قدمی و همسر عالم ربانی مرحوم آیت‌الله حاج شیخ ابوالحسن اعلمی اشتهاردی و والده مکرمه جناب آقای دکتر اعلمی، رئیس محترم سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موجب اندوه و تأثر گردید.

این مادر بزرگوار که با تربیت فرزندانی مؤمن و فداکار، برگ‌های زرینی بر دفتر عزت و افتخار این سرزمین افزود، نمونه‌ای روشن از صبر، ایمان و استقامت در مسیر آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران بود.

بی‌تردید مجاهدت‌ها و صبوری‌های آن فقیده سعیده در پیشگاه حضرت حق مأجور و ذخیره‌ای گرانسنگ برای آخرت ایشان خواهد بود و نام نیکشان در کنار فرزندان شهیدشان ماندگار خواهد ماند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به بیت مکرم، خانواده‌های معزز شهدا و عموم ارادتمندان، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌ کنم.

علیرضا زاکانی

شهردار تهران

