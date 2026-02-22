به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی با اشاره به سیاست‌های محتوایی شبکه جدید گفت: رادیو نیایش از امشب یکشنبه سوم اسفند راه‌اندازی می‌شود و ماموریت اصلی آن ترویج فرهنگ دعا، نیایش و تعمیق ارتباط مخاطبان با مفاهیم معنوی در ماه مبارک رمضان است.

وی افزود: این رادیو با تمرکز بر پخش زیارات و دعاهای معتبر، مناجات‌خوانی، شرح و تفسیر ادعیه و زیارات تلاش می‌کند ضمن معرفت‌افزایی، فضایی آرام‌بخش و روح‌نواز برای شنوندگان فراهم کند.

به گفته معاون صدا، رویکرد اصلی در طراحی این شبکه، توجه همزمان به بعد احساسی و بعد معرفتی دعاهاست تا مخاطب علاوه بر شنیدن به فهم عمیق‌تری از مضامین معنوی دست پیدا کند.

پهلوانیان با تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت علما و کارشناسان دینی در تولید محتوای این شبکه تصریح کرد: رادیو نیایش صرفاً به پخش ادعیه اکتفا نخواهد کرد، بلکه با همکاری استادان حوزه و دانشگاه، به شرح و تفسیر دعاهای مختلف می‌پردازد تا مخاطبان با مفاهیم بلند توحیدی، اخلاقی و اجتماعی نهفته در این متون نورانی بیشتر آشنا شوند.

وی تنوع برنامه‌ها را از سیاست‌های اصلی این شبکه دانست و گفت: در جدول پخش رادیو نیایش، دعاهای ویژه ماه رمضان از جمله دعای شریف ابوحمزه ثمالی و ادعیه نورانی صحیفه سجادیه برای شب‌ها و روزهای این ماه پیش‌بینی شده است تا مخاطبان بتوانند متناسب با ایام و مناسبت‌ها از این مضامین بهره‌مند شوند.

معاون صدای رسانه ملی همچنین بیان کرد: راه‌اندازی رادیو نیایش در راستای ماموریت فرهنگی رسانه ملی برای تقویت سرمایه معنوی جامعه و پاسخ‌گویی به نیازهای روحی مخاطبان در ماه ضیافت الهی صورت گرفته و امیدواریم این شبکه بتواند همراهی موثر و ماندگار برای مردم در این ایام باشد.

در ادامه، مسعود کاویانی مدیر رادیو نیایش با تشریح زمان آغاز به کار این شبکه گفت: رادیو نیایش از ساعت ۲۰ روز یکشنبه سوم اسفند فعالیت رسمی خود را آغاز می‌کند و تا پایان ماه مبارک رمضان مهمان خانه‌های شنوندگان خواهد بود.

وی درباره ساختار برنامه‌ای این رادیو توضیح داد: «صحیفه‌خوانی» از بخش‌های اصلی جدول پخش است و در کنار آن، تلاوت قرآن کریم در سه نوبت در طول شبانه‌روز پیش‌بینی شده است. همچنین مناجات‌خوانی سحرهای ماه مبارک رمضان از حرم مطهر رضوی به‌صورت ویژه پخش خواهد شد تا حال و هوای معنوی سحرگاهان برای مخاطبان در سراسر کشور بازآفرینی شود.

مدیر رادیو نیایش درباره بسترهای دریافت این شبکه نیز اعلام کرد: رادیو نیایش روی موج اف‌ام ردیف ۹۵.۵ در سراسر کشور قابل دریافت است. علاوه بر این، مخاطبان می‌توانند از طریق رادیونما در تلویزیون و نیز با استفاده از برنامه کاربردی «ایران‌صدا» به محتوای این شبکه دسترسی داشته باشند.