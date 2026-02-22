ساعت کاری مراکز معاینه فنی در ایام ماه مبارک رمضان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی شهر تهران در ایام ماه مبارک رمضان که همزمان با روزهای پایانی سال است گفت: مراکز معاینه فنی شهید آبشناسان، سراج، دماوند و واحد سیار یاس فاطمی از ساعت ۷ صبح لغایت ۲۱ و کلیه مراکز ثابت و واحد های سیار معاینه فنی خودروهای سبک از ساعت ۷ صبح لغایت ۱۷ فعال می باشند.

میرزایی قمی در خصوص فعالیت چهار مرکز تا ساعت ۹ شب افزود: در حال حاضر مراجعه به این مراکز پس از ساعت ۵ بعد از ظهر اندک است ولی به واسطه آغاز ماه مبارک رمضان ، جهت رفاه حال روزه داران گرامی این چهار مرکز به صورت ویژه پس از افطار نیز فعالیت خود را ادامه خواهند داد. به این موضوع تاکید می شود در صورت افزایش تقاضا و مراجعه شهروندان پس از افطار، تعداد مراکزی که پس از اذان مغرب به فعالیت خود ادامه خواهند داد افزایش می یابد.

وی با اشاره به پیش روبودن ایام تعطیلات نوروز و آغاز سفرهای نوروزی اظهار داشت: با توجه به اهمیت انجام معاینه فنی و کنترل ایمنی و وضعیت فنی خودروها پیش از سفر، این ستاد جهت تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان نسبت به افزایش ساعت کاری و فعالیت مراکز معاینه فنی حتی در روزهای تعطیل رسمی اقدام نموده است. در روزهای جمعه مراکز نیایش، شهید آبشناسان، دماوند، خاوران، امام رضا(ع)، شهدای زمان آباد، فدائیان اسلام و واحدهای سیار معاینه مستقر در شهید کلاهدوز، جیحون، بوتان، یاس فاطمی، بلوار ارتش، گیلان و اتحاد از ساعت ۷ الی ۱۴ آماده خدمت رسانی به شهروندان هستند. ضمنا شهروندان می توانند جهت اطلاع از آخرین وضعیت فعالیت مراکز در روزهای عادی و تعطیل به سایت رسمی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران به ادرس inspection.tehran.ir مراجعه کنند.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی با اشاره به فعالیت تعدادی از مراکز در ایام تعطیلات نوروز گفت: در ایام تعطیلات رسمی نوروز تعدادی از مراکز منتخب شهر تهران فعال هستند که متعاقبا در چند روز آینده این مراکز اعلام خواهد شد.از مالکین خودروهای شخصی تولید داخل اسفند ماه ۱۴۰۰و ما قبل و خودروهای وارداتی تولید فوریه سال ۲۰۲۲ و ماقبل که مشمول معاینه فنی هستند و یا خودروهایی که اعتبار گواهی معاینه فنی آنها در بازه زمانی تعطیلات نوروز اتمام می یابد تقاضا می شود با توجه به اینکه در روزهای نزدیک به پایان سال و ماه ابتدایی سال جدید میزان مراجعات افزایش می یابد لذا معاینه فنی خودرو خود را به آن زمان موکول نکرده و هرچه سریعتر نسبت به اخذ معاینه فنی اقدام کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر روزانه به طور متوسط ۴۰۰۰ دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه می کنند. با توجه به توسعه خطوط معاینه فنی ، افزایش ساعت کاری مراکز، استمرار خدمت رسانی در مراکز در تمامی ایام و همچنین مدیریت نحوه پذیرش اینترنتی و حضوری خوشبختانه در حال حاضر در هیچ کدام از مراکز صف نداریم و شهروندان در صورت سلامت خودرو می توانند در کمتر از نیم ساعت نسبت به دریافت معاینه فنی خودروی خود اقدام کنند.

پذیرش در کلیه مراکز معاینه فنی به صورت حضوری و اینترنتی انجام می گردد. البته توصیه می شود شهروندان حتی‌الامکان از مراجعه اینترنتی استفاده کنند.