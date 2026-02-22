گذشت اولیای دم از قصاص پس از دو سال در بندرکنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، دو سال پیش در شهر بندرکنگ، جوانی ۲۳ ساله در جریان یک درگیری جان خود را از دست داد. در این پرونده، دو جوان ۲۴ و ۲۵ ساله به عنوان متهمان اصلی شناسایی و بازداشت شدند و روند رسیدگی قضایی به پرونده آنان در مراجع ذی‌صلاح ادامه داشت.

سعید اطمینانی رئیس دادگستری شهرستان بندرلنگه اظهار داشت: طی دو سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد و تلاش‌های مستمر دستگاه قضایی و اعضای شورای حل اختلاف، زمینه صلح و سازش میان طرفین فراهم شد.

وی افزود: در نهایت اولیای دم با اقدامی بزرگوارانه و در راستای ترویج فرهنگ گذشت و بخشش، از حق قانونی خود برای قصاص صرف‌نظر کردند.

اطمینانی با قدردانی از همراهی خانواده مقتول، تأکید کرد: این گذشت ارزشمند، علاوه بر پایان دادن به یک پرونده قضایی، جلوه‌ای از فرهنگ صلح و همدلی در منطقه بود.

بر اساس اعلام دستگاه قضایی، پس از ثبت رسمی رضایت، روند قانونی آزادی متهمان انجام شده است.