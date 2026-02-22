  1. استانها
  2. قزوین
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۵۵

سوال روز چهارم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در قزوین اعلام شد

قزوین- سوال چهارم مسابقه پیامکی طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» که به صورت روزانه ‌و در ایام ماه رمضان برگزار می‌شود، در قزوین اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهارمین روز از ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در قزوین ادامه دارد و علاقه‌مندان برای بهره‌مندی از مفاهیم نورانی قرآن کریم می‌توانند با پاسخ به سوال زیر در این مسابقه شرکت کنند.

مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آل عمران «وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ» در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- خدا بهترین تکیه‌گاه و کفایت‌کننده است
۲- شیطان میان مؤمنان جدایی می‌اندازد
۳- لزوم رعایت انصاف و عدالت
۴- کمک به فقرا و نیازمندان

علاقه‌مندان جهت شرکت در مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۸۹ پیامک کنند.

فرصت شرکت در مسابقه هر روز تا ساعت ۲۴ همان روز است.

پاسخ صحیح متعاقباً اعلام و برندگان معرفی خواهند شد.

کد خبر 6756132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها