به گزارش خبرنگار مهر، سوال چهارم مسابقه پیامکی طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» که به صورت روزانه در ایام ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود، در قزوین اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهارمین روز از ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در قزوین ادامه دارد و علاقه‌مندان برای بهره‌مندی از مفاهیم نورانی قرآن کریم می‌توانند با پاسخ به سوال زیر در این مسابقه شرکت کنند.

مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آل عمران «وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ» در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- خدا بهترین تکیه‌گاه و کفایت‌کننده است

۲- شیطان میان مؤمنان جدایی می‌اندازد

۳- لزوم رعایت انصاف و عدالت

۴- کمک به فقرا و نیازمندان

علاقه‌مندان جهت شرکت در مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۸۹ پیامک کنند.

فرصت شرکت در مسابقه هر روز تا ساعت ۲۴ همان روز است.

پاسخ صحیح متعاقباً اعلام و برندگان معرفی خواهند شد.