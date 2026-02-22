روند فرسودگی مسجد جامع همدان خسارت بار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام ناصر صفری افلاکی صبح یکشنبه در نشست مشترک کمیسیونهای فنی–عمرانی و ارزشهای تمدنی شورای اسلامی شهر همدان، با اشاره به جایگاه شاخص مسجد جامع همدان اظهار کرد: این بنا برجستهترین نماد هویت تاریخی و مذهبی شهر محسوب می شود و روند فرسودگی آن شدید است.
وی با بیان اینکه گذر زمان و آسیبهای سازهای، این بنای تاریخی را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است، تأکید کرد: ادامه این وضعیت میتواند خسارات جبرانناپذیری به همراه داشته باشد و نیازمند اقدام فوری و تخصصی است.
رئیس کمیسیون ارزشهای تمدنی شورای شهر همدان با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای مسئول در حوزه نگهداری آثار تاریخی، تشکیل کمیتهای تخصصی در زمینه معماری و مرمت مساجد را ضروری دانست و افزود: بهرهگیری از کارشناسان مرمت و تیمهای فنی و مهندسی مجرب باید در دستور کار امور مساجد و نهادهای مرتبط قرار گیرد.
صفری افلاکی همچنین با اشاره به مکاتبات انجامشده با ستاد مدیریت بحران درباره وضعیت این مسجد تاریخی، از پیگیری سرنوشت بودجه مصوب شورای شهر خبر داد و گفت: این پرسش جدی وجود دارد که اعتبار اختصاصیافته برای مرمت مسجد جامع در چه مرحلهای قرار دارد و چرا هنوز آثار عملی آن مشاهده نمیشود.
وی لایروبی قنات مسجد جامع را از دیگر اقدامات ضروری برشمرد و بیان کرد: برای این موضوع باید ردیف اعتباری مستقل در نظر گرفته شود؛ چراکه تعلل در رسیدگی به بنایی با چنین پیشینه تاریخی و مذهبی قابل قبول نیست.
وی در پایان با تأکید بر مسئولیت شهرداری، خواستار اقدام فوری این نهاد در چارچوب وظایف قانونی و با همکاری ادارهکل میراث فرهنگی برای ایمنسازی و صیانت از مسجد جامع همدان شد و بر لزوم ایفای نقشی فعال و پاسخگو در بهرهبرداری از اعتبارات تخصیصیافته تأکید کرد.
