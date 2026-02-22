به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، این درحالی است که ناسا روز قبل اعلام کرده بود ۶ مارس سریع ترین زمان ممکن برای پرتاب ماموریت آرتمیس ۲ خواهد بود.

ایزاکمن در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کارمندان مشکلی مربوط به جریان هلیوم در موشک عظیم SLS ردیابی کردند و به همین دلیل بازه زمانی مشخص شده در ماه مارس برای پرتاب فضاپیمای اوریون و موشک مذکور به ماه از نظر دور خواهد شد. من درک می کنیم مردم به دلیل این تحولات ناامید می شوند. تیم ناسا که خستگی ناپذیر برای آماده سازی این رویداد آماده سازی کرده بودند نیز همین احساس ناامیدی را می کند.

وی در ادامه افزود: طی دهه ۱۹۶۰ میلادی ناسا به چیزی دست یافت که بیشتر افراد تصور می کردند غیرممکن است و از آن زمان تکرار نشده است. موانع زیادی وجود داشته است.

به گفته ایزاکمن موشک SLS و فضاپیمای اوریون به ساختمان مونتاژ وسیله پرتاب در مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدا منتقل می شوند تا مشکلات فنی بررسی و تعمیرات لازم انجام شود.

مدیر ناسا در ادامه افزود: گزارش کاملی در روزهای آینده ارائه می شود.

ماموریت آرتمیس ۲ قرار است ۱۰ روز طول بکشد و طی آن سه فضانورد آمریکایی و یک کانادایی دور قمر طبیعی زمین پرواز می کنند.

پیش از این و در اواخر دی ماه سال جاری اعلام شد ناسا مشغول سوار کردن موشک SLS و کپسول فضایی اوریون روی پد پرتاب است تا نخستین ماموریت سرنشین‌دار به ماه پس از ۵۰ سال را انجام دهد. موشک و کپسول روی پد پرتاب قرار گرفتند و قرار شد آزمایش هایی انجام شد تا در صورت موفقیت آمیز بودن ماموریت در شش فوریه ۲۰۲۶ میلادی انجام شود اما هنگام اجرای یک تست سوختگیری ناسا به دلیل بروز مشکل فنی، آزمایش متوقف کرد. این موضوع باعث شد پرتاب فضانوردان به تعویق بیفتد.

آزمایش مذکور (Wet Rehearsal) نام دارد، شامل اجرای کامل فرآیند شمارش معکوس پرتاب است و طی آن، موشک SLS به بیش از ۷۰۰ هزار گالن هیدروژن مایع و اکسیژن مایع مجهز می‌شود، بدون آن‌که موتورهای آن روشن شوند.

عملیات سوخت‌گیری در ابتدا بدون مشکل آغاز شد، اما به‌زودی نشتی هیدروژن در محل اتصال سریع دکل بخش انتهایی موشک SLS روی سکوی پرتاب شناسایی شد. پس از آن، تکنسین‌ها بخش عمده زمان آزمایش را صرف عیب‌یابی این نقص فنی کردند. این مشکل چندان بی‌سابقه نیست، زیرا موشک SLS مأموریت آرتمیس ۲ پیش‌تر نیز در جریان انجام آزمایشی مشابه، حدود سه سال قبل، با نشتی هیدروژن مواجه شده بود.

البته طی روزهای گذشته با انجام موفقیت آمیز تست (Wet Rehearsal) مشخص شد این مشکل برطرف شده و ناسا به سرعت تاریخی برای پرتاب ماموریت اعلام کرد اما درست یک روز بعد از لغو تاریخ جدید برای انجام ماموریت خبر داد.