۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۱۶

بازدید ۱۷۵ فرهنگی چهارمحال و بختیاری از مناطق عملیاتی کشور

شهرکرد- مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۷۵ فرهنگی استان از مناطق عملیاتی جنوب غرب کشور بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن خدادادی اظهار کرد: این فرهنگیان خانم و آقا از مناطق شهرکرد، بروجن، لردگان، فارسان، اردل، میانکوه و خانمیرزا در قالب اردوی راهیان نور به مناطق اعزام شدند و از یادمان‌های دفاع مقدس بازدید کردند.

بهمن خدادای افزود: شرکت‌کنندگان در این اردو از شلمچه، یادمان شهدای علقمه، یادمان شهدای عملیات والفجر ۸ منطقه اروند، یادمان شهدای هویزه، معراج‌الشهدای اهواز و یادمان شهدای گمنام اندیمشک بازدید کردند.

به گفته وی این برنامه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده و تعمیق روحیه مسئولیت‌پذیری و بصیرت‌افزایی در میان فرهنگیان برگزار شد.

