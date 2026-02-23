به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا میری بیان کرد: در ایام ماه مبارک رمضان، برنامه‌های گسترده‌ای از جمله طرح اطعام مهدوی (اطعام و افطاری ساده) و همچنین طرح‌های حمایتی اکرام ایتام و محسنین از سوی کمیته امداد در سطح استان اجرا می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی سیستان و بلوچستان ادامه داد: علاوه بر این، امسال پویش «ایران همدل» نیز با محوریت مساجد، مصلاهای نماز جمعه و مراکز نیکوکاری محلی اجرا می‌شود تا کمک‌های جمع‌آوری‌شده در یک منطقه، صرف خانواده‌های کم برخوردارهمان محل شود.

وی افزود: هم‌استانی‌های نیک‌اندیش ما که همیشه در نوع‌دوستی و کمک به خانواده‌های نیازمند، پیشگام بوده‌اند، امسال نیز می‌توانند ما را در یاری رساندن به این عزیزان کمک کنند تا سفره ولی‌نعمتان ما، رنگین‌تر شود.

میری اظهار کرد: کد دستوری «ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۰۵۴ ستاره ۱ مربع» و همچنین شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۶۳۴۸۶ برای مشارکت در طرح اطعام مهدوی و واریز کمک‌های نقدی شما عزیزان در نظر گرفته شده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم مردم خیراندیش استان، در ایامی که یادآور یتیم نوازی حضرت امیرالمؤمنین (ع) است، بیش از گذشته، با مراجعه به سایت ekram.emdad.ir حامی و پشتیبان کودکان بی سرپرست و بدسرپرست تحت حمایت کمیته امداد استان باشند.