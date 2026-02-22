جمع آوری ۳۲۷ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در خاش

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم حسینعلی نیکو، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان خاش اظهار داشت: این طرح با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و با رویکرد امنیت محله‌محور به مدت ۱۰ روز در سطح این شهرستان به اجرا درآمد که هدف اصلی آن جلب رضایت شهروندان بود.

جانشین انتظامی شهرستان خاش، با اشاره به نتایج به‌دست آمده از این طرح افزود: در مدت اجرای این طرح، مأموران نیروی انتظامی موفق به کشف ۲۴ فقره سرقت شدند. همچنین در راستای برخورد با اتباع بیگانه غیرمجاز، تعداد ۳۲۷ نفر از این افراد دستگیر و تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند.

وی تصریح کرد: از دیگر دستاوردهای این طرح می‌توان به کشف هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق و ۷ قبضه سلاح غیرمجاز اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح، ۲۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف نیز توقیف شد.