به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیهها» در استان اصفهان، سؤال چهارم این طرح قرآنی با محوریت آیه ۱۷۳ سوره آل عمران در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
بر این اساس، سؤال مطرحشده از شرکتکنندگان این طرح چنین است:
مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آلعمران (وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ) در کدام گزینه بیان شده است؟
۱. خدا، بهترین تکیه گاه و کفایت کننده است
۲. شیطان میان مومنان جدایی می اندازد
۳. لزوم رعایت انصاف و عدالت
بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، علاقهمندان برای شرکت در این مسابقه میتوانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۳۸۹ ارسال کنند.
پاسخ صحیح سؤال سومین روز این مسابقه...
مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره (الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا) در کدام گزینه بیان شده است؟
۴. روش فریب شیطان، ترساندن از فقر است
مسابقه «زندگی با آیهها» با هدف ترویج انس با قرآن کریم و نهادینهسازی مفاهیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی، به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در حال اجراست.
هر روز به ۱۰ نفر از برگزیدگان این مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.
نظر شما