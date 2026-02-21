به گزارش خبرنگار مهر، سؤال روز سوم پویش زندگی با آیه‌ها در البرز به شرح زیر است:

مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره «الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا» در کدام گزینه بیان‌شده است؟

۱- از زیادی دشمن نهراسید

۲- تمام عزت نزد خداست

۳- ببخش تا بخشیده شوی

۴- روش فریب شیطان ترساندن از فقر است

شرکت‌کنندگان گزینه صحیح را انتخاب و پاسخ خود را به شماره ٣٠٠٠١٩٠٩ ارسال کنند.

فرصت شرکت در مسابقه هرروز تا ساعت ۲۴ همان روز است.

پاسخ درست سؤال روز قبل و برندگانش پس از اعلام در این خبر ویرایش و اعلام می‌شود و برندگان و پاسخ صحیح امروز همراه با سؤال روز چهارم فردا منتشر می‌شود.