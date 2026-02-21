۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

سؤال روز سوم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در البرز

کرج - هم‌زمان با سومین روز از ماه مبارک رمضان، سؤال جدید مسابقه قرآنی ویژه مخاطبان البرزی با محوریت مفهوم آیه‌ای از سوره مبارکه بقره منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سؤال روز سوم پویش زندگی با آیه‌ها در البرز به شرح زیر است:

مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره «الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا» در کدام گزینه بیان‌شده است؟

۱- از زیادی دشمن نهراسید

۲- تمام عزت نزد خداست

۳- ببخش تا بخشیده شوی

۴- روش فریب شیطان ترساندن از فقر است

شرکت‌کنندگان گزینه صحیح را انتخاب و پاسخ خود را به شماره ٣٠٠٠١٩٠٩ ارسال کنند.

فرصت شرکت در مسابقه هرروز تا ساعت ۲۴ همان روز است.

پاسخ درست سؤال روز قبل و برندگانش پس از اعلام در این خبر ویرایش و اعلام می‌شود و برندگان و پاسخ صحیح امروز همراه با سؤال روز چهارم فردا منتشر می‌شود.

