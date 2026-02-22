درگذشت پژوهشگر پسادکتری دانشگاه شریف به علت حمله قلبی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است:
«با کمال تاسف و تاثر به اطلاع میرسانیم، خانم سیده یاسمن شجریپور محقق پسادکترای فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف به دلیل حمله قلبی و علیرغم تلاش آمبولانسهای دانشگاه و ۱۱۵ پس از انتقال به بیمارستان، به رحمت ایزدی پیوستند. این ضایعه را به خانواده محترم ایشان و جامعه دانشگاه صنعتی شریف تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم ایشان صبر و سلامتی آرزومندیم.
مرحومه شجریپور اهل شهرستان گچساران و از فارغالتحصیلان دانشگاه علم و صنعت بود که پژوهشهای خود را تحت هدایت دکتر علی اسفندیار از دانشکده فیزیک انجام میداد.»
