  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

درگذشت پژوهشگر پسادکتری دانشگاه شریف به علت حمله قلبی

دانشگاه صنعتی شریف در اطلاعیه‌ای از درگذشت یکی از پژوهشگران پسادکتری این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است:

«با کمال تاسف و تاثر به اطلاع می‌رسانیم، خانم سیده‌ یاسمن شجری‌پور محقق پسادکترای فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف به دلیل حمله قلبی و علیرغم تلاش‌ آمبولانس‌های دانشگاه و ۱۱۵ پس از انتقال به بیمارستان، به رحمت ایزدی پیوستند. این ضایعه را به خانواده محترم ایشان و جامعه دانشگاه صنعتی شریف تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم ایشان صبر و سلامتی آرزومندیم.

مرحومه شجری‌پور اهل شهرستان گچساران و از فارغ‌التحصیلان دانشگاه علم و صنعت بود که پژوهش‌های خود را تحت هدایت دکتر علی اسفندیار از دانشکده فیزیک انجام می‌داد.»

کد خبر 6756214
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      17 1
      پاسخ
      روحشان شاد
    • سعید US ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      4 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی تسلیت واژه کوچکیست به خانواده محترم و عزادار مرحومه
    • حرزی نژاد IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      3 1
      پاسخ
      انا لله وانا الیه راجعون
    • یگانه IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      2 0
      پاسخ
      روحشان شاد یادشان گرامی

