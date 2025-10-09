پیام تسلیت دانشگاه شریف برای درگذشت استاد پیشکسوت دانشکده شیمی

به گزارش خبرگزاری مهر ، دانشگاه صنعتی شریف در پیامی درگذشت اردشیر منتصر کوهستانی را تسلیت گفت. در این پیام آمده است: با کمال تاسف و تاثر به اطلاع می رسانیم اردشیر منتصر کوهستانی استاد پیشکسوت دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف به رحمت ایزدی پیوست. این ضایعه را به خانواده محترم ایشان و جامعه دانشگاه صنعتی شریف تسلیت عرض می کنیم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم ایشان صبر و سلامتی آرزومندیم.

مراسم یادبود، فردا جمعه ۱۸ مهرماه، از ساعت ۱۵:۳۰ الی۱۷:۳۰ در مجتمع گل یاس واقع در خیابان شریعتی، خیابان خاقانی بعد از زیرگذر اتوبان صدر برگزار می‌شود.