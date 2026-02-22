ویکی پدیا یک منبع خود را در فهرست سیاه قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، Archive.today که تحت چند نامه دامنه دیگر از جمله archive.is و archive.ph نیز فعالیت می کند یکی از پراستفاده ترین منابع برای دسترسی رایگان به محتوایی است که فقط با پرداخت هزینه قابل دسترسی خواهد بود. به همین دلیل یک منابع کارآمد برای ویکی پدیا به شمار می رفت.

با این وجود طبق اطلاعات صفحه بحث ویکی پدیا درباره این موضوع، اتفاق نظر وجود دارد که Archive.today فوراً منسوخ و در اسرع وقت، آن را به لیست سیاه هرزنامه اضافه شود. همچنین باید فورا تمام لینک‌های آن را حذف کرد.

در صفحه گفتگوی مذکور آمده است Archive.today قبلا در سال ۲۰۱۳ در لیست سیاه قرار گرفته بود اما در سال ۲۰۱۶ از لیست سیاه خارج شد. اما چرا این تصمیم دوباره معکوس شد زیرا به نوشته صفحه مذکور ویکی‌پدیا نباید خوانندگان خود را به سمت وب‌سایتی هدایت کند که از رایانه‌های کاربران برای اجرای حمله DDoS استفاده کرده است. علاوه بر آن شواهدی ارائه شده که اپراتورهای Archive.today محتوای صفحات بایگانی شده را تغییر داده و آن را غیرقابل اعتماد کرده‌اند.

حمله سایبری DDoS مذکور علیه جانی پاتوکالیو، یک بلاگر انجام شده بود. پاتوکالیو در ۱۱ ژانویه نوشته بود کاربرانی که صفحه CAPTCHA وب سایت Archive.today را بارگزاری کرده اند ناآگاهانه جاوااسکریپت هایی را بارگذاری و اجرا کرده اند که درخواست های جستجو به وب سایت او را می فرستاد تا به این ترتیب توجه پاتوکالینو را به خود جلب و هزینه های میزبانی وی را افزایش دهد.

این کاربر در سال ۲۰۲۳ میلادی در یک پست وبلاگی Archive.today را که مالکیت آن مرموز است، برسی کرده بود. هرچند اونتوانسته بود مالک سایت را ردیابی کند اما به این نتیجه رسیده بود وب سایت مذکور توسط یک نفر اهل روسیه اداره می شود که استعداد قابل توجه و دسترسی به اروپا را دارد. اخیرا نیز پاتوکالیو اعلام کرده بود صاحب Archive.today از وی خواسته پست مذکور را حذف کند.