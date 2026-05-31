تنش در ویکی پدیا به دنبال انحلال تیمهای توسعه ابزارهای ویرایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رجیستر، هفته گذشته تنشها و ناآرامیها در جامعه ویرایشگران ویکیپدیا افزایش یافت. این موضوع پس از آن آشکار شد که بنیاد ویکیمدیا تصمیم گرفت «تیم جامعه فناوری» (Community Tech) را منحل کند؛ تیمی که مسئولیت اولویتبندی و توسعه اصلاحات درخواستی ویرایشگران، ابزارهای مدیریتی و بهبود فرایندهای کاری را از طریق برنامه بلندمدت «فهرست علاقهمندیهای جامعه» بر عهده داشت.
انجمنهای داخلی ویکیمدیا به محلی برای بحث و جدل درباره نحوه واکنش ویرایشگران تبدیل شد. برخی خواستار اعتصاب شدند و گروهی دیگر از داوطلبان پیشنهاد کردند برای مدتی فعالیتهای مقابله با خرابکاری (وندالیسم) را متوقف کنند. همچنین پیشنهادهایی برای جایگزین کردن بنرهای جمعآوری کمکهای مالی با پیامهایی در انتقاد از تعدیل نیروها مطرح شد.
بنیاد ویکیمدیا تأیید کرده است که این تغییر ساختاری بر شش نفر از کارکنان مرتبط با برنامه «فهرست علاقهمندیهای جامعه»، از جمله چند مهندس و یک مدیر، تأثیر گذاشته است.
به گفته این بنیاد، تصمیم مذکور پس از ماهها بررسی داخلی که از سال گذشته آغاز شده بود، اتخاذ شد. در نهایت، مدیران بنیاد به این نتیجه رسیدند که اتکا به یک تیم اختصاصی برای رسیدگی به درخواستهای ویرایشگران دیگر کارآمد نیست.
سخنگوی بنیاد ویکیمدیا در این باره گفت: «این ارزیابیها نشان داد که با توجه به گستردگی نرمافزارهای تحت پشتیبانی و تعدد کانالهای دریافت درخواستها، برآورده کردن نیازهای جامعه از طریق یک تیم واحد بهندرت امکانپذیر است.»
بنیاد همچنین اعلام کرد کارکنانی که تحت تأثیر انحلال این تیم قرار گرفتهاند، در صورت امکان به بخشهای دیگر سازمان منتقل خواهند شد. افرادی که امکان جابهجایی داخلی برای آنها فراهم نشود، ماه آینده همراه با دریافت مزایای پایان همکاری، این سازمان را ترک خواهند کرد.
بر اساس ساختار جدید، مسئولیت برنامه «فهرست علاقهمندیهای جامعه» به جای تمرکز در یک تیم اختصاصی، میان بخشهای مختلف محصول و فناوری توزیع خواهد شد.
