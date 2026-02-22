به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۳ اسفند) در استان گیلان به‌ویژه شهرهای آستارا، تالش، رشت و لاهیجان و همچنین در غرب استان مازندران از جمله تنکابن و چالوس، بارش‌ها به‌صورت خفیف و مقطعی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از بامداد روز دوشنبه (۴ اسفند) با ورود موج جدید بارشی از سمت غرب کشور، شرایط ناپایداری‌ها تشدید خواهد شد و آغاز بارندگی‌ها به احتمال زیاد از استان کردستان و جنوب آذربایجان غربی خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که شهرهایی مانند بانه، سردشت، بوکان، شاهین‌دژ و تکاب در ساعات ابتدایی تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

این کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد: با گسترش فعالیت این سامانه، بارش‌ها به استان آذربایجان شرقی در مناطقی همچون میانه، سراب و مهربان، استان اردبیل به‌ویژه خلخال و مشگین‌شهر و همچنین استان زنجان از جمله قیدار، خرم‌دره و شهر زنجان خواهد رسید.

وی بیان کرد: فردا نیز بارندگی در سواحل دریای خزر تداوم خواهد داشت و استان‌های گیلان و مازندران همچنان درگیر بارش خواهند بود. از غروب دوشنبه بخش‌هایی از استان‌های قزوین و البرز نیز با بارش مواجه می‌شوند و روز سه‌شنبه استان تهران نیز تحت تأثیر این موج بارشی قرار خواهد گرفت.

اصغری یادآور شد: همزمان با ادامه فعالیت این سامانه، در شمال استان ایلام و همچنین استان‌های کرمانشاه، لرستان، همدان و مرکزی نیز طی روز سه‌شنبه شرایط برای وقوع بارندگی مهیا خواهد بود.

این کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه گفت: در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۵ اسفند) در تمامی استان‌های یادشده، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی مناطق در حد خسارت پیش‌بینی می‌شود و لازم است توصیه‌های ایمنی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: شهروندانی که اقدام به کاشت نهال کرده‌اند، نسبت به استفاده از قیم برای جلوگیری از آسیب احتمالی اقدام کنند و مالکان خودرو نیز از پارک وسایل نقلیه در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره یا سازه‌های ناپایدار خودداری کنند.

اصغری در پایان با اشاره به وضعیت دمای کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر نوسانات دمایی قابل توجهی در کشور مشاهده نمی‌شود و تغییر محسوسی در روند دما پیش‌بینی نشده است.