ثبت کمینه دمای تاریخی ۱۰ درجه در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (شنبه، ۲ اسفند) بامداد نسبتاً گرمی در بسیاری از مناطق کشور ثبت شد و بار دیگر رکورد دمایی جدیدی به ثبت رسید.

وی افزود: کمینه دمای تهران به ۱۰ درجه سانتی‌گراد رسید که برای صبح امروز در نیم قرن اخیر بی‌سابقه است و چنین رقمی در این بازه زمانی سابقه نداشته است.

اصغری ادامه داد: به نظر می‌رسد این رکوردهای دمایی در نواحی متعددی از کشور نیز رخ داده باشد و الگوی گرمای نامتعارف هوا همچنان در روزهای آینده با شدت و ضعف در بسیاری از مناطق تداوم یابد.

وی با اشاره به پیامدهای این شرایط جوی تصریح کرد: به‌ویژه به کوهنوردان توصیه می‌شود پدیده بهمن در نواحی برف‌گیر را به‌صورت جدی مدنظر قرار دهند. همچنین ساکنان مناطق پایین‌دست کوهستان‌ها آمادگی لازم برای مواجهه با روان‌آب‌ها و سیلاب‌های احتمالی را داشته باشند و از تردد و استقرار در حریم رودخانه‌ها خودداری کنند.

کارشناس سازمان هواشناسی درباره وضعیت آب‌های جنوبی کشور نیز گفت: فعالان حوزه دریایی در سواحل استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان و همچنین محدوده تنگه هرمز و دریای عمان توجه داشته باشند که امروز و فردا دریا مواج خواهد بود.

اصغری یادآور شد: ارتفاع موج در این مناطق گاهی به یک تا ۱.۵ متر می‌رسد و در نتیجه احتمال غرق شدن شناگران و غواصان، آسیب به قایق‌های سبک، پاره شدن تورهای صیادی و خسارت به قفس‌های پرورش ماهی وجود دارد؛ بنابراین اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه ضروری است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طی یکی دو روز آینده در کرانه‌های غربی دریای خزر بارش‌هایی به‌صورت پراکنده رخ خواهد داد، از عصر سه‌شنبه (۵ اسفند) نیز موج جدیدی از بارش‌ها وارد کشور می‌شود که می‌تواند شرایط جوی برخی مناطق را تحت تأثیر قرار دهد.