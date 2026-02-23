ورود سامانه بارشی به شمال و غرب کشور؛ باران و وزش باد شدید در ۱۰ استان

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (دوشنبه، ۴ اسفند) در بعضی ساعات در غرب سواحل دریای خزر و برخی مناطق شمالغرب کشور، بارش پراکنده و وزش باد رخ خواهد داد.
وی افزود: فردا (سهشنبه، ۵ اسفند) با ورود سامانه بارشی از غرب کشور، به تدریج افزایش ابر و بارش آغاز میشود. به همین دلیل، در شمالغرب، غرب، استانهای ساحلی دریای خزر، ارتفاعات و دامنههای جنوبی البرز و ارتفاعات زاگرس مرکزی شاهد بارش باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد خواهیم بود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز چهارشنبه (۶ اسفند) این شرایط برای نیمه شرقی سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز و بهصورت پراکنده و خفیف برای غرب کشور پیشبینی میشود. همچنین روز پنجشنبه (۷ اسفند) در شمال آذربایجان شرقی، شمال اردبیل و غرب سواحل دریای خزر، وقوع رگبار خفیف دور از انتظار نخواهد بود.
وی ادامه داد: امروز در شمال غرب و غرب کشور، فردا در نیمه غربی کشور و روز چهارشنبه برای اغلب مناطق کشور به جز سواحل دریای خزر، وزش باد شدید پیشبینی میشود که در مناطق مستعد، پدیده گردوخاک و کاهش دید مورد انتظار است.
ضیائیان با اشاره به وضعیت هوای پایتخت گفت: آسمان تهران امروز صاف تا کمی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد با حداقل دمای ۱۲ و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
این مقام مسئول سازمان هواشناسی تصریح کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی سه روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود. همچنین از شامگاه دوشنبه تا صبح روز سهشنبه، به دلیل سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابلملاحظه، افزایش نسبی غبار محلی در مناطق پرتردد شهری دور از انتظار نیست.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: روزهای سهشنبه و چهارشنبه، با گذر موجی نه چندان قوی، افزایش ابر و در بعضی ساعات وقوع بارشهای رگباری و رعدوبرق، به ویژه در مناطق شمالی و ارتفاعات استانها، مورد انتظار است.
