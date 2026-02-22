به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زرد نسبت به افزایش سرعت وزش باد در سطح استان اعلام کرد: بر اساس این هشدار، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در نیمه‌شمالی و در برخی ساعات وزش باد خیلی شدید به‌ویژه در مناطق شمال‌شرق پیش‌بینی می‌شود. همچنین در نیمه‌جنوبی و مرکزی استان نیز در بعضی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید و در مواردی خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

بنابر اعلام اداره‌کل هواشناسی استان تهران، این شرایط جوی روز دوشنبه (۴ اسفند) در غرب، شمال و شمال‌شرق استان، روز سه‌شنبه (۵ اسفند) در تمام سطح استان و روز چهارشنبه نیز در سراسر استان به‌ویژه در مناطق غربی و جنوبی حاکم خواهد بود.

در این وضعیت جوی، احتمال سقوط برخی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت از جمله داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات مستقر در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها وجود دارد. همچنین امکان انتقال گردوخاک از استان‌های همجوار، کاهش کیفیت هوا و افت شعاع دید به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی، وقوع طوفان گردوخاک به‌خصوص در روز سه‌شنبه در نیمه جنوبی و غربی، شکستن درختان کهنسال و نهال‌ها، آسیب به پوشش گلخانه‌ها، خطر سقوط بهمن در ارتفاعات بالادست و نزدیک قله‌ها و نیز سقوط سنگ در نواحی کوهستانی پیش‌بینی می‌شود.

اداره‌کل هواشناسی استان تهران به‌منظور کاهش خسارات احتمالی، احتیاط در عبور و مرورهای جاده‌ای، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست، خودداری از استقرار در تأسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها، اجتناب از پرواز گلایدر، هواپیماهای سبک و بالگرد، پرهیز از تردد و توقف در کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، رعایت احتیاط کامل در فعالیت‌های عمرانی و همچنین پرهیز از صعود به قله‌ها در نواحی کوهستانی را توصیه کرده است.

پیش‌بینی کولاک برف و مه‌آلودگی در ارتفاعات پایتخت

در ادامه این هشدار، اداره‌کل هواشناسی استان تهران از فعالیت ناپیوسته و پراکنده سامانه بارشی نیز خبر داد. بر این اساس، از اواخر وقت دوشنبه (4 اسفند) تا چهارشنبه (۶ اسفند)، در برخی ساعات بارش باران و گاهی رگبار و رعدوبرق در نیمه‌شمالی و غربی استان پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ارتفاعات و قله‌ها مه‌آلودگی، بارش برف و در برخی ساعات کولاک برف، احتمال بارش تگرگ و در نیمه‌جنوبی استان نیز بارش‌های پراکنده همراه با احتمال رگبار و رعدوبرق مورد انتظار است.

بر پایه این هشدار، از بامداد چهارشنبه(۶ اسفند) تا بامداد پنجشنبه(۷ اسفند) کاهش محسوس دما به‌طور میانگین بین ۴ تا ۶ درجه سلسیوس پیش‌بینی شده است.

در این شرایط جوی، احتمال لغزندگی معابر و جاده‌ها به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، وقوع مه و کاهش دید افقی، آبگرفتگی موقت برخی معابر، جاری شدن روان‌آب، بالا آمدن موقت سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، وقوع صاعقه و بارش تگرگ، سقوط سنگ و رانش زمین در مناطق کوهستانی و همچنین خسارت به محصولات و تأسیسات کشاورزی وجود دارد.

اداره‌کل هواشناسی استان تهران در پایان، بر احتیاط در سفرها به‌ویژه در نواحی کوهستانی، خودداری از تردد یا اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از جابجایی عشایر یا دام در مناطق مرتفع، احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و ترجیحاً خودداری از صعود به قله‌ها، توقف فعالیت بهره‌برداران عرصه‌های منابع طبیعی، پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آبروها، حفاظت از محصولات کشاورزی، رعایت نکات ایمنی در پروژه‌های عمرانی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و راهداری‌ها تأکید کرده است.