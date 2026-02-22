۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۳۲

هشدار زرد هواشناسی برای تهران؛ کاهش ۶ درجه‌ای دمای هوا از چهارشنبه

اداره‌ کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زرد اعلام کرد از چهارشنبه کاهش محسوس دما بین ۴ تا ۶ درجه رخ می‌دهد و وزش باد شدید نیز در سطح استان تداوم خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زرد نسبت به افزایش سرعت وزش باد در سطح استان اعلام کرد: بر اساس این هشدار، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در نیمه‌شمالی و در برخی ساعات وزش باد خیلی شدید به‌ویژه در مناطق شمال‌شرق پیش‌بینی می‌شود. همچنین در نیمه‌جنوبی و مرکزی استان نیز در بعضی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید و در مواردی خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

بنابر اعلام اداره‌کل هواشناسی استان تهران، این شرایط جوی روز دوشنبه (۴ اسفند) در غرب، شمال و شمال‌شرق استان، روز سه‌شنبه (۵ اسفند) در تمام سطح استان و روز چهارشنبه نیز در سراسر استان به‌ویژه در مناطق غربی و جنوبی حاکم خواهد بود.

در این وضعیت جوی، احتمال سقوط برخی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت از جمله داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات مستقر در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها وجود دارد. همچنین امکان انتقال گردوخاک از استان‌های همجوار، کاهش کیفیت هوا و افت شعاع دید به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی، وقوع طوفان گردوخاک به‌خصوص در روز سه‌شنبه در نیمه جنوبی و غربی، شکستن درختان کهنسال و نهال‌ها، آسیب به پوشش گلخانه‌ها، خطر سقوط بهمن در ارتفاعات بالادست و نزدیک قله‌ها و نیز سقوط سنگ در نواحی کوهستانی پیش‌بینی می‌شود.

اداره‌کل هواشناسی استان تهران به‌منظور کاهش خسارات احتمالی، احتیاط در عبور و مرورهای جاده‌ای، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست، خودداری از استقرار در تأسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها، اجتناب از پرواز گلایدر، هواپیماهای سبک و بالگرد، پرهیز از تردد و توقف در کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، رعایت احتیاط کامل در فعالیت‌های عمرانی و همچنین پرهیز از صعود به قله‌ها در نواحی کوهستانی را توصیه کرده است.

پیش‌بینی کولاک برف و مه‌آلودگی در ارتفاعات پایتخت

در ادامه این هشدار، اداره‌کل هواشناسی استان تهران از فعالیت ناپیوسته و پراکنده سامانه بارشی نیز خبر داد. بر این اساس، از اواخر وقت دوشنبه (4 اسفند) تا چهارشنبه (۶ اسفند)، در برخی ساعات بارش باران و گاهی رگبار و رعدوبرق در نیمه‌شمالی و غربی استان پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ارتفاعات و قله‌ها مه‌آلودگی، بارش برف و در برخی ساعات کولاک برف، احتمال بارش تگرگ و در نیمه‌جنوبی استان نیز بارش‌های پراکنده همراه با احتمال رگبار و رعدوبرق مورد انتظار است.

بر پایه این هشدار، از بامداد چهارشنبه(۶ اسفند) تا بامداد پنجشنبه(۷ اسفند) کاهش محسوس دما به‌طور میانگین بین ۴ تا ۶ درجه سلسیوس پیش‌بینی شده است.

در این شرایط جوی، احتمال لغزندگی معابر و جاده‌ها به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، وقوع مه و کاهش دید افقی، آبگرفتگی موقت برخی معابر، جاری شدن روان‌آب، بالا آمدن موقت سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، وقوع صاعقه و بارش تگرگ، سقوط سنگ و رانش زمین در مناطق کوهستانی و همچنین خسارت به محصولات و تأسیسات کشاورزی وجود دارد.

اداره‌کل هواشناسی استان تهران در پایان، بر احتیاط در سفرها به‌ویژه در نواحی کوهستانی، خودداری از تردد یا اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از جابجایی عشایر یا دام در مناطق مرتفع، احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و ترجیحاً خودداری از صعود به قله‌ها، توقف فعالیت بهره‌برداران عرصه‌های منابع طبیعی، پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آبروها، حفاظت از محصولات کشاورزی، رعایت نکات ایمنی در پروژه‌های عمرانی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و راهداری‌ها تأکید کرده است.

زهره آقاجانی

