ورود سامانه بارشی به کشور از دوشنبه؛ باران و وزش باد شدید در ۱۰ استان

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی سه روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی پایدار حاکم خواهد بود.
وی افزود: امروز (یکشنبه، ۳ اسفند) جوی پایدار در اغلب مناطق کشور حاکم است و فردا (دوشنبه، ۴ اسفند) با ورود سامانه بارشی به کشور، در برخی نقاط استانهای واقع در شمالغرب، سواحل غربی و مرکزی دریای خزر، بارش باران پیشبینی میشود.
ضیائیان ادامه داد: روز سهشنبه (۵ اسفند) با ورود سامانه بارشی از غرب کشور، در برخی مناطق استانهای شمالغرب، غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات زاگرس مرکزی و البرز مرکزی، افزایش ابر، رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد مورد انتظار است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: روز چهارشنبه (۶ اسفند) بارش پراکنده در استانهای زنجان، قزوین، البرز و تهران ادامه خواهد داشت. همچنین با نفوذ جریانات خنک شمالی به سواحل دریای خزر، در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، ابرناکی، رگبار، رعدوبرق و وزش باد همراه با کاهش نسبی دما مورد انتظار است.
وی درباره وضعیت وزش باد در کشور گفت: از امروز تا روز سهشنبه در شمالغرب و غرب و روز چهارشنبه در نیمه شمالی کشور، وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک رخ خواهد داد.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: آسمان تهران امروز (۳ اسفند) صاف با برخی ساعتها غبار محلی و حداقل دمای ۱۲ و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
