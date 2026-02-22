۹۰۰ کلاس درس آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی در ایلام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج زینی وند ظهر یکشنبه در اولین نشست ستاد اسکان مهمانان نوروزی، استان ایلام را از مقاصد نوظهور گردشگری عنوان کرد و با برشمردن اهمیت میزبانی از مهمانان نوروزی به ویژه فرهنگیان، ایجاد محیط مناسب و درخور شأن همکاران برای استفاده از مراکز اقامتی آموزش و پرورش را از وظایف اصلی این اداره کل در ایام نوروز امسال دانست و گفت:با توجه به تلاقی شروع تعطیلات نوروز با اتمام ماه مبارک رمضان پیش بینی می شود میزان سفرها در این ایام بیشتر شود که مانیز باید آمادگی لازم را در این زمینه داشته باشیم.

مدیر کل آموزش و پرورش ایلام ادامه داد: به همین خاطر ۲۰۰ مرکز اقامتی و مدرسه با ظرفیت ۹۰۰ کلاس درس آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی شده‌است که از این تعداد ۷۰۸ کلاس در گروه الف و مابقی در گروه ب ساماندهی می شوند و امکان افزایش این ظرفیت نیز مهیا است.

وی همچنین بر نظارت ویژه از مراکز اقامتی و مدارس میزبان طرح اسکان نوروزی تاکید کرد و اظهار داشت؛ باید اعضای ستاد اسکان در استان و شهرستان ها به صورت مداوم وضعیت فضاهای مورد استفاده را رصد و نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام کنند

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام همچنین به ساماندهی ستاد اسکان در تمام شهرستان ها و مناطق تاکید داشت و گفت؛ باید برای میزبانی از مهمانان نوروزی در همه‌ی شهرستان ها به ویژه مناطق مجاور استان های همجوار آماده باشیم.