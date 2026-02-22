پیروزی تیم ملی بسکتبال در دیدار تدارکاتی با قطر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال که به منظور اردوی آماده سازی پیش از حضور در پنجره دوم انتخابی جام جهانی به قطر سفر کرده است، نخستین دیدار تدارکاتی خود برابر تیم ملی این کشور را برگزار کرد و موفق به شکست ۷۱ بر ۵۸ این تیم شد.

ملی پوشان بسکتبال ایران روز دوشنبه (۴ اسفند) برای برگزاری دومین دیدار تدارکاتی خود در دوحه، مجدد به مصاف تیم ملی قطر می روند.

تیم ملی بسکتبال در پایان اردوی آماده سازی خود در قطر عازم لبنان می شود تا دو دیدارش در پنجره دوم انتخابی جام جهانی را برگزار کند. نخستین دیدار این پنجره ۸ اسفند برابر اردن برگزار می شود و ۱۱ اسفند دیدار دوم با سوریه برگزار می شود.