به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عسکری فرد صبح امروز یکشنبه در نشست طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی دامپزشکی اظهارکرد: در طول ماه رمضان و ایام نوروز مصرف فرآورده های خام دامی افزایش پیدا می کند در نتیجه عرضه و حمل بیشتر خواهد شد لذا لازم است کارشناسان دامپزشکی در کلیه شهرستان ها، طرح تشدید نظارت های بهداشتی و شرعی را انجام دهند.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان ادامه داد: در راستای ابلاغیه های سازمان دامپزشکی کشور برای تشدید نظارت های بهداشتی بر مراکز عرضه، استحصالی و تولیدی فرآورده های خام دامی، در استان ۱۰۱ اکیپ نظارت بهداشتی و شرعی با حضور ۱۷۴ ناظر بهداشتی دامپزشکی و ناظر شرعی سازماندهی شده اند.

وی گفت: این اکیپ ها از ابتدای ماه رمضان تا ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۵ در دو شیفت کاری صبح و عصر از هشت صبح تا ۲۰ بازرسی از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی را انجام می دهند.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان با تاکید بر اینکه فرآورده خام دامی که شرایط بهداشتی را از دست داده و سالم نیست نباید به دست مردم برسد، افزود: این یک کار تخصصی است که توسط کارشناسان بهداشتی دامپزشکی انجام می شود.

به گفته عسکری فرد، سال گذشته حدود ۷۳۵ هزار کیلوگرم فرآورده ناسالم در سطح خوزستان از مراکز عرضه و کشتارگاه های دام و طیور ضبط شده است.

وی بیان کرد: همچنین با تشدید کمی و کیفی نظارت های بهداشتی از ابتدای سال تاکنون، یک میلیون و ۳۰۰ هزار کیلوگرم فراورده ناسالم کشف و ضبط شده است که ماحصل اقدامات جهادی دامپزشکی خوزستان است و در ادامه اقدامات واکسیناسیون و بهداشتی در سطح روستاها صورت گرفته است.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان با اشاره به شعار این اداره کل مبنی بر «بهداشت دامپزشکی از مزرعه تا سفره» گفت: مزرعه، مراکز پرورش دام، طیور و ابزیان در سطح روستاها است و سفره سطح عرضه در بازارهای شهری کلیه شهرستان های خوزستان است که حضور دامپزشکی از ابتدا تا انتهای زنجیره سبب می شود مردم با خیال آسوده فرآورده های خام دامی را مصرف کنند.

عسکری فرد به شهروندان توصیه کرد از خرید فرآورده های خام دامی که در سطح معابر و به صورت غیربهداشتی عرضه می شوند خودداری کنند زیرا به هیچ وجه تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی نیستند و تنها از مراکز عرضه مجاز که تحت نظارت سازمان دامپزشکی هستند خرید انجام دهند تا از تضمین سلامت خود مطمئن باشند.