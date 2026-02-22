تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، مهلت ارسال آثار به نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت تا پانزدهم اسفند تمدید شد و علاقهمندان میتوانند آثار خود را در بخش های فیلم کوتاه، مستند، فیلمنامه، هوش مصنوعی، پویانمایی، نقد، مقاله و پژوهش علوم انسانی، عکس و اقلام تبلیغاتی تا موعد جدید اعلام شده ارسال کنند.
این تصمیم دبیرخانه به علت درخواست علاقمندان و سینماگران کشور و نیز اختلال در شبکه اینترنت داخلی اتخاذ شده است.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت به همت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، با شعار «سمت درست تاریخ، طوفان الاقصی و آزادی قدس شریف» از ۲۷ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۴۰۵با دبیری جلال غفاری قدیر در تهران برگزار میشود.
