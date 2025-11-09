جنگ ۱۲ روزه محور جشنواره فیلم مقاومت شد؛ ۵ فیلم در دست تولید است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت صبح روز شنبه ۱۸ آبان با حضور جلال غفاری قدیر دبیر جشنواره، محمدعلی شجاعی‌فرد قائم‌مقام جشنواره و جواد تمدنی مدیر روابط‌عمومی این رویداد، در حسینیه جماران برگزار شد. در این نشست، غفاری با گرامیداشت یاد شهدا و مرور بر دکترین هنر مقاومت، از پیوند عمیق سینما با گفتمان «مقاومت» سخن گفت.

غفاری در آغاز سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای جنگ دوازده‌روزه و شهید سپهبد حسین سلامی اظهار کرد: جا دارد از شهید سلامی یاد کنم که سخنران همیشگی مراسم اختتامیه‌های فیلم مقاومت بودند. نبود ایشان ضایعه‌ای تلخ و عمیق است. شهید سلامی دکترین هنر والا را تئوریزه کرد و به‌عنوان سندی ماندگار برای ما به یادگار گذاشت. او پیش از هر سخنرانی، ساعت‌ها مطالعه می‌کرد و تسلطش در عرصه سینما مثال‌زدنی بود.

دبیر جشنواره مقاومت با اشاره به تحولات اخیر فلسطین و «طوفان الاقصی» گفت: شکستن هیمنه کودک‌کش رژیم صهیونیستی حادثه‌ای بود که تاریخ را تکان داد و نیازمند سال‌ها پژوهش دانشگاهی است. با ارجاع به سخنان مقام معظم رهبری، باید گفت این اتفاق باعث شد رژیم صهیونیستی دیگر رنگ آرامش نبیند. امام خمینی (ره) صدای مظلومان جهان و مبدع گفتمان مقاومت در عصر جدید بود؛ عصری که بدون نام خمینی نمی‌توان از آن یاد کرد.

جماران، نماد ساده‌زیستی و مقاومت

غفاری با اشاره به فلسفه ماندگاری حسینیه جماران یادآور شد: امام (ره) اصرار داشتند که جماران به همین سادگی بماند و این نشانه درک عمیق او از مفهوم مقاومت و دفاع مشروع بود. مقاومت یعنی ایستادگی در برابر نازیبایی‌ها. امام (ره) مسیر جدیدی پیش پای هنر گشود، در زمانی‌که سینما در آستانه سقوط بود. سینمای پیش از امام (ره)، هیچ‌گاه در خدمت جریان مقاومت نبود. وقتی از پدیده مقاومت سخن می‌گوییم، یعنی بازگرداندن سینما به مسیر حقیقی خود.

وی در ادامه با اشاره به نمادهای مقاومت افزود: شخصیت چریک یحیی سنوار، به‌عنوان اسطوره مظلومان جهان در تاریخ ماندگار خواهد ماند.

دبیر جشنواره، خلیج فارس را صرفا یک موقعیت جغرافیایی ندانست و گفت: مسئله خلیج فارس نماد پانصد سال رویارویی ما با غرب است. ما حتی یک‌بار افتتاحیه جشنواره را بر عرشه ناو برگزار کردیم. از دوره هجدهم جشنواره، مسئله فلسطین و «طوفان الاقصی» به‌طور جدی در فیلم مقاومت تبلور یافت.

جنگ ۱۲ روزه و تولد نظریه مقاومت جهانی

غفاری با اشاره به اهمیت وقایع اخیر در شکل‌گیری نظریه مقاومت بیان کرد: شاخصه خاص این دوره از جشنواره، پیوند آن با حوادثی است که دست‌کم ۱۲ سال ریشه دارد. امسال فراخوان جشنواره در حالی اعلام می‌شود که همزمان با «طوفان الاقصی» و جنگ ۱۲ روزه هستیم؛ جنگی که ضربه‌ای بی‌سابقه به رژیم صهیونیستی وارد کرد و تا سال‌ها اثرش باقی خواهد ماند.

وی ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه نشان داد مقاومت فقط یک الگوی استراتژیک نظامی نیست، بلکه به‌عنوان یک منبع الهام فکری در جهان مطرح شده است. این جنگ، مقاومت را به یک نظریه و گفتمان بدل کرد و معادلات امنیتی، بازدارندگی و حتی تفکر فرامنطقه‌ای را تغییر داد.

تداوم مسیر جشنواره و تأکید بر برگزاری سالانه

دبیر نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت با اشاره به استمرار فعالیت دبیرخانه بیان کرد: تلاش کردیم جشنواره از دوره گذشته تعطیل نشود. دوستان دبیرخانه با همت فراوان، فعالیت آن را تداوم بخشیدند تا مسیر مقاومت در حوزه هنر حفظ شود. در همین راستا، پیشنهادهایی برای تثبیت ساختار جشنواره و تبدیل آن به رویدادی سالانه ارائه کردیم تا مسئله دفاع مقدس و مقاومت همواره در متن جریان فرهنگی کشور باقی بماند.

غفاری با اشاره به روند تولید آثار جدید گفت: پس از حوادث «طوفان الاقصی» و جنگ ۱۲ روزه، امروز شاهد رشد چشمگیری در تولید آثار مرتبط با مقاومت هستیم. هم‌اکنون ۵ تا ۶ فیلم بلند در زمینه جنگ ۱۲ روزه در حال آماده‌سازی است. از دوره گذشته تاکنون، غلبه آثار داستانی بر مستندها چشمگیر بوده و ما در دو سه سال اخیر شاهد یک رویش خاص در عرصه سینمای داستانی مقاومت بوده‌ایم؛ رویشی که می‌تواند زبان تازه‌ای از بیان حماسه، ایمان و ایستادگی را به سینمای ایران ببخشد.

گسترش اکران‌های استانی در سی استان کشور

دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با اشاره به گستردگی برنامه‌های اجرایی این دوره اظهار کرد: امسال همراهی و حمایت دوستان حوزه هنری و سینماداران کشور را نیز خواهیم داشت و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا اکران‌های استانی جشنواره به سی استان کشور گسترش یابد. هدف ما این است که اکران فیلم‌های مقاومت تنها محدود به ایام برگزاری جشنواره نباشد، بلکه در مناسبت‌های ملی و مذهبی نیز ادامه یابد.

وی ادامه داد: تلاش داریم در دهه مقاومت، دهه فجر، ایام اعتکاف، بازدیدهای مدارس و سایر مناسبت‌ها نیز اکران فیلم‌ها را برگزار کنیم تا فرهنگ مقاومت در جریان عمومی جامعه حضور دائمی داشته باشد.

غفاری با اشاره به فعالیت‌های بخش بین‌الملل گفت: بخش بین‌الملل جشنواره امسال نیز با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد. سال گذشته، رویداد عراق با استقبال گسترده مخاطبان و هنرمندان روبه‌رو شد و امسال نیز تلاش می‌کنیم این مسیر را گسترش دهیم. تاکنون برای برگزاری برنامه‌ها و مراسم‌های ویژه فیلم مقاومت در ۱۰ کشور مذاکره شده است و قصد داریم با دوبله مناسب آثار، این رویدادها را در کشورهای مختلف برگزار کنیم تا پیام مقاومت به زبان جهانی منتقل شود.

رقابت مشترک بخش داخلی و بین‌الملل

دبیر جشنواره تأکید کرد: در این دوره، رقابت بخش بین‌الملل و داخلی به‌صورت یکپارچه برگزار می‌شود و دیگر بخش بین‌الملل به‌طور جداگانه داوری نخواهد شد؛ چراکه ماهیت جشنواره اساسا بین‌المللی است. ما باور داریم گفتمان مقاومت مرز ندارد و فیلمسازان از سراسر جهان در این مسیر هم‌صدا هستند.

غفاری گفت: شاید روزی جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در کشور دیگری برگزار شود، اما آرمان نهایی ما این است که روزی پس از پیروزی فلسطین، جشنواره فیلم مقاومت بر فراز قله افتخار خود، در قدس شریف برگزار شود. آن روز، تحقق وعده الهی و تجلی معنای واقعی هنر مقاومت خواهد بود.

در ادامه فرزند شهید محمود باقری نیز که در مراسم حضور داشت، معرفی و تجلیل شد و علی واحدیان قائم مقام انجمن انقلاب و دفاع مقدس نیز در این مراسم حضور پیدا کرده و پرتره شهید را به فرزندش تقدیم کرد.

داوری مستقل و بدون دخالت دبیر جشنواره

غفاری در ادامه با تأکید بر استقلال هیئت داوران تصریح کرد: دبیر جشنواره هیچ دخالتی در فرآیند داوری ندارد و هیچ بند یا تبصره‌ای برای اعمال نظر در داوری‌ها وجود ندارد. داوران در تمام بخش‌ها کاملا مستقل عمل می‌کنند تا سلامت روند داوری و شأن هنری جشنواره حفظ شود.

وی همچنین درباره سطح برگزاری جشنواره گفت: تمام تلاش ما بر این است که جشنواره با مشارکت حداکثری هنرمندان و فیلمسازان برگزار شود. از آنجا که ۲ سال بین دوره قبلی و این دوره فاصله افتاده است، سطح کیفی آثار امسال به‌مراتب بالاتر است. امیدواریم با سالانه شدن جشنواره، نه‌تنها از کیفیت کاسته نشود، بلکه شاهد رشد کمی و کیفی آثار در حوزه مقاومت باشیم.

۵ فیلم در دست تولید برای جشنواره مقاومت

غفاری در پایان سخنانش عنوان کرد: جشنواره تلاش دارد تنها یک رویداد نمایشی نباشد، بلکه در مسئله تولید آثار مقاومت نیز نقش راهبری ایفا کند. هم‌اکنون ۵ فیلم در مراحل تولید و پیش‌تولید قرار دارند که در آینده نزدیک به‌نام جشنواره فیلم مقاومت معرفی خواهند شد.